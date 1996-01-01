Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
|5 тур
|14 апреля, пятница
|14:00
|Ахмат (мол)
|3:2
|УОР №5
|6 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Оренбург (мол)
|Ахмат (мол)
|7 тур
|28 апреля, пятница
|00:00
|Ахмат (мол)
|Нижний Новгород (мол)
|8 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Кр. Советов (мол)
|Ахмат (мол)
|9 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|Ахмат (мол)
|Торпедо (мол.)
|10 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|УОР №5
|Ахмат (мол)