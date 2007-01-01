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    Министр спорта России – об избиении судьи в Грозном: «Это безобразие. Такие вещи недопустимы»

    Министр спорта России Олег Матыцин высказался о нападении на арбитра Богдан Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

    «Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт – это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье.

    Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

    Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов», – сказал Матыцин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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