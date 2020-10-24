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  • Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»

Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»

24 октября 2020, 11:21
21

Арбитр Богдан Головко прокомментировал нападение на себя после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

«Я, в свою очередь, развернулся и ушeл в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», – сказал Головко в интервью «Грозный-информ».

  • По информации Baza, одним из нападавших был сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.
  • В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
  • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.

Источник: «Грозный-информ»
Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (21)
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vladimir-7
1603527949
Головко знает за что и от кого получил красную ...
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vladik12
1603527977
Уф, уже обработали судейку, чтоб правильные слова говорил. Оперативно!
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Skull_Boy
1603531497
Это все Рома Широков
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BRO_football
1603532422
Всё понятно. Работа с судьёй началась через угрозы или взятки. Оказывается, Ахмат и не виноват вовсе. Судья сам себя избил и принесёт свои извинения
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Сильвербой
1603532749
Памятуя о правосудии в нашей стране, возможно человек опасается за свою жизнь и жизнь своих родных! Поэтому лучше взять деньги и забыть эту тему! Скажешь правду, ничего не приобретешь, виновные все-равно отмажуться, а вот потерять можешь очень многое! Тут его понять можно!
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Masteralex
1603532750
да тут к гадалке не ходи, денег дали неплохо, ну и припугнули что если не возьмёт, то проблем много огребёт и судить больше не будет, мало кто решится не взять в такой ситуации, особенно когда ты никто, а прогнившей системе на тебя насрать
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Из Твери Леха
1603536039
Да и вообще судья сам пахом ударился об ногу этого болельщика.
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DOCTOR PENALTY
1603537384
Обработали чечены хохла до уровня клоуна, теперь он ничего не знает, ничего не видел, никто никого не пи*дил.
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deinego77@yandex.ru
1603551495
Вот так и гнут нас !!!! Скоро думаю на место ввп чеченский султан претендовать будет!
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Axe111
1603553079
Очередной позор на весь мир
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