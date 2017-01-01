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    Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»

    Арбитр Богдан Головко прокомментировал нападение на себя после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

    «Я, в свою очередь, развернулся и ушeл в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», – сказал Головко в интервью «Грозный-информ».

    • По информации Baza, одним из нападавших был сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.
    • В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
    • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Грозный-информ»

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    Сегодня, 11:21
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2048

      Из Твери Леха 8 минут назад

      Да и вообще судья сам пахом ударился об ногу этого болельщика.

      0
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      Рейтинг: -4

      zabo21 17 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      -1
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      Рейтинг: +125

      egor tikhonov 19 минут назад

      запугают скоро всех судей и всё у ахмата будет норм. дело времени. и так очкуют судить их,а тут ещё и пинать начали. чечня никогда не изменится(((

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      Рейтинг: +2510

      Питерский князь 39 минут назад

      Интересно, сколько ему отвалили за эти слова?

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      Рейтинг: +21922

      пьяныйхоровод 45 минут назад

      Обработали по схеме.

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      Рейтинг: +2264

      Genz 59 минут назад

      Знаю,что судейке дали 300000 , чтобы сказал нужные слова. Судейка сказал за деньги спасибо и предложил , чтобы его всегда так шлепали за 300 тыщ.

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      Рейтинг: +2510

      Питерский князь > Genz 38 минут назад

      Миллионов 10 минимум!

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      Рейтинг: +2312

      Masteralex 1 час назад

      да тут к гадалке не ходи, денег дали неплохо, ну и припугнули что если не возьмёт, то проблем много огребёт и судить больше не будет, мало кто решится не взять в такой ситуации, особенно когда ты никто, а прогнившей системе на тебя насрать

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      Рейтинг: +6489

      Сильвербой 1 час назад

      Памятуя о правосудии в нашей стране, возможно человек опасается за свою жизнь и жизнь своих родных! Поэтому лучше взять деньги и забыть эту тему! Скажешь правду, ничего не приобретешь, виновные все-равно отмажуться, а вот потерять можешь очень многое! Тут его понять можно!

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      Рейтинг: +8554

      BRO_football 1 час назад

      Всё понятно. Работа с судьёй началась через угрозы или взятки. Оказывается, Ахмат и не виноват вовсе. Судья сам себя избил и принесёт свои извинения

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      Рейтинг: +3736

      polt 1 час назад

      Засунули язык в жопу.

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