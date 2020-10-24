Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»

Арбитр Богдан Головко прокомментировал нападение на себя после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».
«Я, в свою очередь, развернулся и ушeл в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», – сказал Головко в интервью «Грозный-информ».
- По информации Baza, одним из нападавших был сын советника главы Чечни Рамзана Кадырова.
- В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
- РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.
Источник: «Грозный-информ»