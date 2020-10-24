Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»

Арбитр Богдан Головко прокомментировал нападение на себя после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

«Я, в свою очередь, развернулся и ушeл в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба», – сказал Головко в интервью «Грозный-информ».