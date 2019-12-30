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    Судью матча «Ахмат» – «Спартак» избили в Грозном

    Арбитр Богдан Головко подвергся нападению после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0), сообщает «Спорт-Экспресс».

    «После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину.

    Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», – указано в протоколе игры.

    • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2726

      Гавроша 13 минут назад

      Федун не там подкупил!

      0
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      Рейтинг: +3306

      алдан2014 > Гавроша 1 минуту назад

      Заткнись га...ндон.ты что несёшь вообще?

      0
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      Рейтинг: +74

      аларм дубль2 15 минут назад

      ну это уж слишком!а где были органы правосудия?

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      Рейтинг: +895

      SaveAS > аларм дубль2 7 минут назад

      Органы правосудия, наблюдали за зрителями (что бы маски одели и дистанцию держали)

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      Рейтинг: +2254

      Genz 17 минут назад

      Под суд фулюганов

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