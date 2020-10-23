Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Судью матча «Ахмат» – «Спартак» избили в Грозном

23 октября 2020, 19:15
24

Арбитр Богдан Головко подвергся нападению после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0), сообщает «Спорт-Экспресс».

«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину.

Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», – указано в протоколе игры.

  • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1603471248
Ну, ссыкуны из РФС и РПЛ, слабо разобраться? Работайте, раз уж залезли на свои должности.
Ответить
PAREVG.
1603471518
Интересно, лучший друг обнуленного принимал участие, или он на молодежку не ходит?
Ответить
Боцман59rus
1603471903
В стране жопа,футбол верхушка айсберга
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1603472399
Рфс конечно ничего им не сделает цыкливые сучки не могут достойно проигрывать
Ответить
Viper for CSKA
1603472409
Ничего нового и всё там же. Если руководство клуба и республики чувствуют себя неприкасаемыми, они и будут вести себя соответствующим образом. Решать этот вопрос естественно никто не будет, там все на своей волне. До сих пор помню, как после избиения Гогниева в Грозном местные уроженцы на ВГТРК рассказывали, что никаких уголовных сроков за это не нужно давать, нужно просто старшим родственникам избивавших пожаловаться, а они разберутся. Реально родоплеменное общество вне российского правового поля, но центральную власть давно всё устраивает. И дружков на территории республики власть имущие завели соответствующих.
Ответить
Олег1204
1603473638
Е. панные сыны ш.л.ю.х
Ответить
+50/-50
1603473659
Да плевать на этого судью ( что собственно и сделала). Как там у нас на Валдае. Чай горячий был? Подавали вовремя?
Ответить
JTherry
1603475453
арбитру лучше извиниться!)
Ответить
CSKA471
1603475888
Рома недобежал, расстроился
Ответить
IVANRUS777
1603476226
Толпой на одного...классика. Что у людей в головах?! Звери и то себя умнее ведут. 2020 год на дворе, а у кого то каменный век. Не так давно Широков себя не лучше показал на футбольном поле…так что не в национальности дело.
Ответить
Главные новости
Селюк назвал российского тренера из РПЛ, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
1
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
2
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
5
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
Все новости
Все новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
15 августа
3
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
15 августа
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
«Локомотив» принял важное решение по Хохлову
2025.12.27 16:34
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
ФотоОпределился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
2025.10.19 09:56
6
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
2025.09.05 13:49
5
Появилось объяснение, почему «Зенит» не пустил на матч своего экс-игрока
2025.08.27 10:49
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Видео«Все, я поплыла»: комичное послематчевое интервью из МФЛ
2025.08.19 20:22
2
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
2025.07.25 15:23
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
2025.07.21 12:32
2
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА
2025.07.19 15:22
37
ВидеоСтало известно, с чего Челестини начал работу в ЦСКА
2025.06.20 19:23
2
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Болельщики «Спартака» подрались между собой
2025.03.14 12:00
31
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+