Судью матча «Ахмат» – «Спартак» избили в Грозном

Арбитр Богдан Головко подвергся нападению после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0), сообщает «Спорт-Экспресс».

«После финального свистка на поле вышли посторонние лица и физически воздействовали на главного судью, нанеся удар в область паха, а затем уходя с поля ударили главного судью по ногам сзади и толкали в спину.

Эти же лица зашли в судейскую комнату и выражали свое недовольство выражениями нецензурной формы», – указано в протоколе игры.