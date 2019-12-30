Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    РПЛ отреагировала на избиение судьи Головко в Грозном

    Российская Премьер-лига выступила с заявлением в связи с нападением на главного арбитра матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» после финального свистка.

    «По окончании матча Молодeжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошeл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

    РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», – сообщается в заявлении на сайте РПЛ.

    • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба
    • В сезоне-2020/21 Головко работал на пяти матчах молодeжного первенства России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:23
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      Питерский князь 17 минут назад

      Хотя можно было начать кидать бананы, отвлечь так сказать и этого бы не произошло.
      =)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      Питерский князь 20 минут назад

      Помню в Китае был такой прецедент, так там клуб отправили в лигу ниже. Пусть виновные несут наказание!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -169

      Спартач80 > Питерский князь 13 минут назад

      Аватарку на лоб и вперёд,в Грозный-одиночным пикетом требовать!Мы отомстим за тебя!Наверное...хотя не х.рен то и потеря...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      ySS 24 минуты назад

      Подождем результата этой решительности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -169

      Спартач80 36 минут назад

      Блин...наверное отстранят избивавших матча на 3,а то и на 5,вот изверги то,это же сурово...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +792

      Олег1204 1 час назад

      Как были макаками, так и остались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Dr.Metal 1 час назад

      Пусть повторят путь кокоши с Мамаем если не слабо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4393

      filosof sparty 1 час назад

      Закрыть стадион нахер на целый сезон. Сколько уже можно смотреть на дикарей???

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3421

      AtticusFinch 1 час назад

      Разбирательство там будет...уже б не смешили людей...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1248

      anjaneri > AtticusFinch 1 час назад

      Сцудия сам виноват, нечего было вообще идти в такую профессию.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3421

      AtticusFinch > anjaneri 1 час назад

      Скорее сам виноват - не нужно было туда ехать!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1248

      anjaneri > AtticusFinch 1 час назад

      Туда ехать мода, но не судить, а прислуживать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3421

      AtticusFinch > anjaneri 1 час назад

      Видно этот служить был рад, прислуживаться ему было тошно!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4742

      Добрый Бобер 1 час назад

      Ну-ну, посмотрим каким будет это наказание. Пора воскрешать Сталина.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18649

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Никакого разбирательства не будет, никакого наказания не будет. Это же неприкасаемые.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80033
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru