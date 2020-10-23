РПЛ отреагировала на избиение судьи Головко в Грозном

Российская Премьер-лига выступила с заявлением в связи с нападением на главного арбитра матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» после финального свистка.

«По окончании матча Молодeжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошeл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», – сообщается в заявлении на сайте РПЛ.