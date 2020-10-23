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РПЛ отреагировала на избиение судьи Головко в Грозном

23 октября 2020, 19:23
22

Российская Премьер-лига выступила с заявлением в связи с нападением на главного арбитра матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» после финального свистка.

«По окончании матча Молодeжного первенства «Ахмат» – «Спартак» (0:0) произошeл вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов.

РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание», – сообщается в заявлении на сайте РПЛ.

  • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба
  • В сезоне-2020/21 Головко работал на пяти матчах молодeжного первенства России.

Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (22)
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алдан2014
1603470611
Почему не арестованы нападавшие? Это уголовка чистая. В Республике давно своя независимая власть. Но тут спорт,господа из политики приструните наконец своих друзей.Стыдно
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DOCTOR PENALTY
1603470869
Никакого разбирательства не будет, никакого наказания не будет. Это же неприкасаемые.
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Добрый Бобер
1603471307
Ну-ну, посмотрим каким будет это наказание. Пора воскрешать Сталина.
Ответить
filosof sparty
1603472217
Закрыть стадион нахер на целый сезон. Сколько уже можно смотреть на дикарей???
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Dr.Metal
1603473066
Пусть повторят путь кокоши с Мамаем если не слабо
Ответить
Олег1204
1603473727
Как были макаками, так и остались
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ySS
1603476169
Подождем результата этой решительности
Ответить
Ziklop
1603479441
УК РФ это пустое место, кадыровцы действуют по понятиям семейного клана.
Ответить
Ziklop
1603479645
где суки дисквалификация этого говна, из года в год бесчинства зверей.
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серега кашин
1603484755
наказывать нужно клуб чтоб больше было никому не повадно так поступать
Ответить
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