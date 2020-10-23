«Ахмат»: «Физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик»

«Ахмат» выступил с заявлением в связи с нападением на главного арбитра матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» после финального свистка.

«После окончания матча 7-го тура Молодежного Первенства между командами «Ахмат» – «Спартак», выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание.

Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», – сообщается в заявлении «Ахмата».