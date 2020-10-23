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  • «Ахмат»: «Физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик»

«Ахмат»: «Физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик»

23 октября 2020, 21:10
15

«Ахмат» выступил с заявлением в связи с нападением на главного арбитра матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» после финального свистка.

«После окончания матча 7-го тура Молодежного Первенства между командами «Ахмат» – «Спартак», выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание.

Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», – сообщается в заявлении «Ахмата».

  • Ранее сообщалось, что в избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова Сайд-Хусейн Алханов.
  • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба.
  • В сезоне-2020/21 Головко работал на пяти матчах молодeжного первенства России.

Источник: официальный сайт «Ахмата»
Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1603477071
Подобные заявления - это плевок в рожу РФС, РПЛ, МВД. Сплошное лицемерие, почти после каждой игры скандалы.
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JTherry
1603477322
матч проводился официально, поэтому и наказание должно быть не "по внутреннему расследованию" (значит никого не накажут), а от официального органа, под эгидой которого проводился матч - закрытие стадиона для проведения матчей на нем, самое малое наказание, на мой взгляд...
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Томик
1603478567
То есть предыдущая информация о том, что судья подвергся избиениям - ложь? И болельщик лишь "ПЫТАЛСЯ оказать физическое воздействие"? Это же в корне меняет дело. Как там у классика?.."Рафик был у крайней степени невиноуник".
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Ziklop
1603479212
какие извинения согласно УК РФ на шхонку
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zarsm
1603480485
Зверье
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JTherry
1603482149
голову на плечах оставил (в отличие от учителя из Франции), и на том - спасибо...
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polt
1603482223
Как то очень странно не во время закончилась трансляция...
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алдан2014
1603483038
Бро,это что было? Ни чего не имею против ФК Ахмат(Терек), но это уже за гранью разумного. Кто вам поверит ??? При вашей службе безопасности везде и вся...бр.. противно
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inzek
1603493694
Животное. Но ОНО из Красной книги. поэтому судье придется извиниться.....
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опус 2
1603520232
Пытался оказать физическое воздействие или оказал физическое воздействие это разные вещи Как словами играют ! Под суд , как и Широкова тоже !
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