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    «Ахмат»: «Физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик»

    «Ахмат» выступил с заявлением в связи с нападением на главного арбитра матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» после финального свистка.

    «После окончания матча 7-го тура Молодежного Первенства между командами «Ахмат» – «Спартак», выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

    Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание.

    Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча», – сообщается в заявлении «Ахмата».

    • Ранее сообщалось, что в избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова Сайд-Хусейн Алханов.
    • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба.
    • В сезоне-2020/21 Головко работал на пяти матчах молодeжного первенства России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ахмата»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8224

      JTherry 4 минуты назад

      матч проводился официально, поэтому и наказание должно быть не "по внутреннему расследованию" (значит никого не накажут), а от официального органа, под эгидой которого проводился матч - закрытие стадиона для проведения матчей на нем, самое малое наказание, на мой взгляд...

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      Рейтинг: -169

      Спартач80 5 минут назад

      Сопроводили прямо в комнату судей?...или у них вагончик на улице?...

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      Рейтинг: +18649

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Подобные заявления - это плевок в рожу РФС, РПЛ, МВД. Сплошное лицемерие, почти после каждой игры скандалы.

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