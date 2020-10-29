Арбитра Головко избил бывший вице-президент «Ахмата»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прояснил ситуацию с избиением арбитра Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Саид-Хусейн Алханов (специалист службы безопасности «Ахмата» – примечание «Бомбардира») нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину. После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Всe это было установлено на заседании КДК.

Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу «Ахмат», не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», – сказал Григорьянц.