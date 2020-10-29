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Арбитра Головко избил бывший вице-президент «Ахмата»

29 октября 2020, 20:48
33

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прояснил ситуацию с избиением арбитра Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Саид-Хусейн Алханов (специалист службы безопасности «Ахмата» – примечание «Бомбардира») нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину. После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Всe это было установлено на заседании КДК.

Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу «Ахмат», не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», – сказал Григорьянц.

  • Хайдар Алханов с 2005 по 2017 год занимал пост вице-президента «Ахмата».
  • Сейчас он – советник главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросам физической культуры и спорта.
  • Грозненский клуб оштрафовали на 180 тысяч рублей за инцидент с избиением судьи.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Спартак М (мол) Ахмат (мол) Ахмат Григорьянц Артур
Комментарии (33)
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Старикан
1603995649
Вот и всё! Занавес... приезжайте в следующий раз играть в Грозный! Только не выигрывайте, а то тоже огребёте...от "болельщиков"...и ничего Ахмату не будет! П.издец!
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aaaaahhhh
1603996107
Да здравствует Закон!
Ответить
maior-60
1603997284
Грамотно разъяснили, спасибо. А если серьёзно, почему сдачи сразу не дал?
Ответить
rash1959
1603997405
пилятская рфс
Ответить
IVANRUS777
1603998060
Кокорин с Мамаевым за такие дела годик отсидели, а кому то просто пальчиком с улыбкой погрозили. При сегодняшней власти законом, как туалетной бумагой пользуются.
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Боцман59rus
1603998435
В бан этот зверинец на все официальные спортивные мероприятия, куда ни плюнь - боец ММА, одна надежда, может перестреляют друг друга
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paracetamol
1603999326
Страна дикарей, что с них взять.
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AtticusFinch1
1604002528
Рфс продажная козел
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AZ
1604037891
Чурбанье пещерное. В кндр их всех сослать.
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zigbert
1604085908
За порядком на стадионе должна отвечать принимающая сторона. А служба безопасности Ахмата не приняла никаких мер к появлению на поле посторонних лиц.
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