Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Арбитра Головко избил бывший вице-президент «Ахмата»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прояснил ситуацию с избиением арбитра Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

    «На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Саид-Хусейн Алханов (специалист службы безопасности «Ахмата» – примечание «Бомбардира») нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.

    Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину. После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Всe это было установлено на заседании КДК.

    Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу «Ахмат», не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», – сказал Григорьянц.

    • Хайдар Алханов с 2005 по 2017 год занимал пост вице-президента «Ахмата».
    • Сейчас он – советник главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросам физической культуры и спорта.
    • Грозненский клуб оштрафовали на 180 тысяч рублей за инцидент с избиением судьи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:48
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8876

      paracetamol 21 минуту назад

      Страна дикарей, что с них взять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18825

      Боцман59rus 36 минут назад

      В бан этот зверинец на все официальные спортивные мероприятия, куда ни плюнь - боец ММА, одна надежда, может перестреляют друг друга

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      dva064 > Боцман59rus 2 минуты назад

      Да они уже и нас в наших городах творят что хотят,,,мы в молодости хоть собирались и ставили этих ,,гостей" на место а сейчас просто прихерели,,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Земля плоская 38 минут назад

      А что делать, если федун купил козла продажного?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Елдабауф 39 минут назад

      Свиньи и там всех достали своими купленными судейками!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1177

      IVANRUS777 42 минуты назад

      Кокорин с Мамаевым за такие дела годик отсидели, а кому то просто пальчиком с улыбкой погрозили. При сегодняшней власти законом, как туалетной бумагой пользуются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2787

      rash1959 52 минуты назад

      пилятская рфс, сыкуны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5301

      maior-60 55 минут назад

      Грамотно разъяснили, спасибо.
      А если серьёзно, почему сдачи сразу не дал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2538

      aaaaahhhh 1 час назад

      Да здравствует Закон!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6036

      Старикан 1 час назад

      Вот и всё! Занавес... приезжайте в следующий раз играть в Грозный! Только не выигрывайте, а то тоже огребёте...от "болельщиков"...и ничего Ахмату не будет! П.издец!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2030

      sobaka120982 > Старикан 1 час назад

      Ну вот реально....)))) в точку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11328

      KLIM777 1 час назад

      Григорьянц лох, как и весь РФС. Судье-то как-то помогли? Бабок дали за такое?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Земля плоская > KLIM777 36 минут назад

      Не переживай за свиней, пусть их хоть рылом в навоз!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80194
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru