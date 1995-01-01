Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    «Ахмат» оштрафован на 180 тысяч рублей за избитого рефери

    РФС наказал «Ахмат» за инцидент с избитым арбитром Богданом Головко в матче молодежного первенства со «Спартаком».

    Грозненский клуб получил штраф в 10 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях и на 170 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение обязательных требований раздела санитарного регламента.

    Арбитра избил сотрудник взрослой команды «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов.

    • Грозненцы утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
    • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.
    • Сам пострадавший Головко утверждал, что нападавший отношения к «Ахмату» не имеет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:08
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2007

      FENIX-SL 3 минуты назад

      Грозненский клуб получил штраф в 10 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей

      это как два человека без маски в метро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +594

      matvei_72 10 минут назад

      Теперь будем знать сколько надо скинуться денег чтобы отпинать спокойно косячного судилу,... казарцев берегись...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      vmonomah17 29 минут назад

      Хорошо, что ахмат оштрафовали, а не судью)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +914

      SaveAS 50 минут назад

      Только штраф? А уголовное дело заводить не будут?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1799

      kazak161 > SaveAS 33 минуты назад

      Конечно штраф,сейчас люди стали жить по понятиям и по политической ситуации,можно убить и спать спокойно а можно украсть, у того кого не следовало, и сидеть остаток жизни в тюрьме, в наше время в Мире сейчас сатана правит балом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2823

      Ганнибал Лектор 54 минуты назад

      Прикольно... То есть выход тренера за пределы технической зоны - это штраф 50 тысяч, а если сотрудник клуба выбежит на поле и накидает судье в кабину - всего 10 тыщ.

      Или это для горцев льготный тариф?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Dr.Metal 57 минут назад

      и все?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4854

      порт 1 час назад

      Кадыров лучше любого адвоката.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8618

      BRO_football 1 час назад

      Устроили показательную порку клубу. А виновный так и не будет наказан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +686

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 час назад

      рфс не забудьте ещё перед бородатым извинятся

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1708

      PAREVG. > MEHROJ ЗЕНИТ 1 час назад

      Уже...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      petlyra 1 час назад

      Позорище. Сотрудник команды опозорил название команды "Ахмат". РФС опозорился наказанием. Только деньги интересуют. Может прейскурант установить: судье по морде -100 тыс рублей, судье пинок под зад(а-ля Семшов) - 50 тыс рублей и т.д.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3365

      TOMSON > petlyra 1 час назад

      Так пишешь про «опозорили», как будто там первый раз подобное...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80194
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru