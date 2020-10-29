Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ахмат» оштрафован на 180 тысяч рублей за избитого рефери

29 октября 2020, 18:08
22

РФС наказал «Ахмат» за инцидент с избитым арбитром Богданом Головко в матче молодежного первенства со «Спартаком».

Грозненский клуб получил штраф в 10 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях и на 170 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение обязательных требований раздела санитарного регламента.

Арбитра избил сотрудник взрослой команды «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов.

  • Грозненцы утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
  • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.
  • Сам пострадавший Головко утверждал, что нападавший отношения к «Ахмату» не имеет.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак М (мол)
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1603984650
Ну да... зэкОН и безпредел царствует везде, деньги и власть выше законов, порядок и обязанности это для "работяг" ...
Ответить
PAREVG.
1603985547
Совсем нет яиц у РФС... даже 1 матча без зрителей нет. как же, ведь регионом руководит лучший друг обнуленного.
Ответить
petlyra
1603986067
Позорище. Сотрудник команды опозорил название команды "Ахмат". РФС опозорился наказанием. Только деньги интересуют. Может прейскурант установить: судье по морде -100 тыс рублей, судье пинок под зад(а-ля Семшов) - 50 тыс рублей и т.д.
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1603986347
рфс не забудьте ещё перед бородатым извинятся
Ответить
Dr.Metal
1603988567
и все?
Ответить
Ганнибал Лектор
1603988748
Прикольно... То есть выход тренера за пределы технической зоны - это штраф 50 тысяч, а если сотрудник клуба выбежит на поле и накидает судье в кабину - всего 10 тыщ. Или это для горцев льготный тариф?
Ответить
SaveAS
1603988974
Только штраф? А уголовное дело заводить не будут?
Ответить
vmonomah17
1603990271
Хорошо, что ахмат оштрафовали, а не судью)))
Ответить
dim29
1603992886
РФС,КДК и еже с ними сборище мерзких клоунов.
Ответить
Legion-o
1604001413
СУЧЬЕ ПРАВО
Ответить
Главные новости
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
2
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
3
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Тренер, которого отверг «Спартак», возглавит клуб Месси
11:19
4
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
6
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
2
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
6
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
1
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
9
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+