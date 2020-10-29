«Ахмат» оштрафован на 180 тысяч рублей за избитого рефери

РФС наказал «Ахмат» за инцидент с избитым арбитром Богданом Головко в матче молодежного первенства со «Спартаком».

Грозненский клуб получил штраф в 10 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях и на 170 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц и за нарушение обязательных требований раздела санитарного регламента.

Арбитра избил сотрудник взрослой команды «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов.