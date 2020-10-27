Baza: РФС не накажет сотрудника «Ахмата», избившего судью

Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник взрослой команды «Ахмата», не понесет наказания за избиение судьи матча молодежного первенства против «Спартака» (0:0). От рук Алханова на прошлой неделе пострадал арбитр Богдан Головко.

«Помните как сотрудник «Ахмата» напал на судью после матча молодежки команды против «Спартака»? Ему за это ничего не будет.

Представители клуба тогда заявляли, что напавший — обычный болельщик. Самое удивительное, что формально они правы. Дело в том, что Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту, никак не относится к молодeжной команде. Он является действующим сотрудником взрослого клуба «Ахмат» — но с этой командой никаких инцидентов и не было.

Через несколько дней состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по событиям в Грозном, но уже сейчас можно сказать, что РФС, скорее всего, никак не сможет наказать Алханова. Футбольный союз просто не вправе наказывать болельщиков — а Алханов на матче де-юре присутствовал как обычный фанат.

В итоге Алханова отлучить от матчей можно только через полицию и Грозненский суд. Но делать это, как вы понимаете, вряд ли кто-то будет.

Так что после всего Сайд-Хусейн будет и дальше спокойно смотреть матчи «Ахмата» на стадионе. Даже извиняться не пришлось», – написал телеграм-канал Baza.