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Baza: РФС не накажет сотрудника «Ахмата», избившего судью

27 октября 2020, 19:09
27

Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник взрослой команды «Ахмата», не понесет наказания за избиение судьи матча молодежного первенства против «Спартака» (0:0). От рук Алханова на прошлой неделе пострадал арбитр Богдан Головко.

«Помните как сотрудник «Ахмата» напал на судью после матча молодежки команды против «Спартака»? Ему за это ничего не будет.

Представители клуба тогда заявляли, что напавший — обычный болельщик. Самое удивительное, что формально они правы. Дело в том, что Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту, никак не относится к молодeжной команде. Он является действующим сотрудником взрослого клуба «Ахмат» — но с этой командой никаких инцидентов и не было.

Через несколько дней состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по событиям в Грозном, но уже сейчас можно сказать, что РФС, скорее всего, никак не сможет наказать Алханова. Футбольный союз просто не вправе наказывать болельщиков — а Алханов на матче де-юре присутствовал как обычный фанат.

В итоге Алханова отлучить от матчей можно только через полицию и Грозненский суд. Но делать это, как вы понимаете, вряд ли кто-то будет.

Так что после всего Сайд-Хусейн будет и дальше спокойно смотреть матчи «Ахмата» на стадионе. Даже извиняться не пришлось», – написал телеграм-канал Baza.

  • В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
  • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.
  • Сам пострадавший Головко утверждал, что нападавший отношения к «Ахмату» не имеет.

Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Ахмат Ахмат (мол)
Комментарии (27)
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kvm
1603815432
рфc опять жиденько обделался...
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Ганнибал Лектор
1603817414
Прикольно. А если б это сделал игрок Зенита или Краснодара, пусть даже бывший, то как минимум, уголовное дело, а как максимум - реальный срок. А горцам можно все, что угодно. Их нельзя наказывать.
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Томик
1603817496
Плакат на три минуты - штраф клубу. А тут то всё в порядке. Рафик совершенно невиновник.
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PAREVG.
1603817639
Чего и следовало ожидать...
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AZ
1603818767
в суд подать на у6людка нужно, если РФС не может разобраться, пусть разбирается СК, это уголовное дело
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1922 СПАРТАК 1922
1603819200
У РФС яиц не оказалось.
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rash1959
1603824202
сыкливая рфс
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ЛВДУЗ
1603825516
я считаю что судья должен извиниться
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Legion-o
1603830640
Если бы не государство, которое дало зеленый свет этим дикарям...
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portero
1603832968
Чеченской мафии можно всё... грустно смотреть на этих пистаболов во власти...
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