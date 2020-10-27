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    Baza: РФС не накажет сотрудника «Ахмата», избившего судью

    Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник взрослой команды «Ахмата», не понесет наказания за избиение судьи матча молодежного первенства против «Спартака» (0:0). От рук Алханова на прошлой неделе пострадал арбитр Богдан Головко.

    «Помните как сотрудник «Ахмата» напал на судью после матча молодежки команды против «Спартака»? Ему за это ничего не будет.

    Представители клуба тогда заявляли, что напавший — обычный болельщик. Самое удивительное, что формально они правы. Дело в том, что Сайд-Хусейн Алханов, сын советника Рамзана Кадырова по спорту, никак не относится к молодeжной команде. Он является действующим сотрудником взрослого клуба «Ахмат» — но с этой командой никаких инцидентов и не было.

    Через несколько дней состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по событиям в Грозном, но уже сейчас можно сказать, что РФС, скорее всего, никак не сможет наказать Алханова. Футбольный союз просто не вправе наказывать болельщиков — а Алханов на матче де-юре присутствовал как обычный фанат.

    В итоге Алханова отлучить от матчей можно только через полицию и Грозненский суд. Но делать это, как вы понимаете, вряд ли кто-то будет.

    Так что после всего Сайд-Хусейн будет и дальше спокойно смотреть матчи «Ахмата» на стадионе. Даже извиняться не пришлось», – написал телеграм-канал Baza.

    • В грозненском клубе утверждают, что физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик.
    • РПЛ выступила с осуждением инцидента и пообещала тщательное разбирательство с последующим наказанием виновных.
    • Сам пострадавший Головко утверждал, что нападавший отношения к «Ахмату» не имеет.

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    Источник: Baza

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    27.10.2020 19:09
    Комментарии29
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      Рейтинг: +1408

      Niko 28 октября, 06:37

      Не можееет быть?!? А хто это сдеелааал?
      Феодальное государство, кому какое дело, если барин где-то холопу треснул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      АЛЕКС 58 28 октября, 06:20

      Кто то думал иначе!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42774

      portero 28 октября, 00:09

      Чеченской мафии можно всё... грустно смотреть на этих пистаболов во власти...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +116

      Legion-o 27 октября, 23:30

      Если бы не государство, которое дало зеленый свет этим дикарям...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3761

      polt 27 октября, 23:02

      РФС обоссался. Бойтесь судьи судить в Грозном, там наши законы по куй.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2208

      кошмарик 27 октября, 22:56

      вау.. какие молодцы в РФС! обожаю это сборище прогнивших чинуш.. видишь суслика? а он есть..

      1
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      Рейтинг: +1524

      LOKOfanatik19 27 октября, 22:39

      За**ала эта страна.... пока Запад загнивает, мы уже умираем.

      3
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      Рейтинг: +4427

      filosof sparty 27 октября, 22:13

      Ну это мы ожидали, что найдётся повод остаться в стороне, но ведь РФС поможет судье написать заявление и даст юристов, чтобы отстоять его в суде, правда!?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      ЛВДУЗ 27 октября, 22:05

      я считаю что судья должен извиниться

      8
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      Рейтинг: +11756

      Garrincha58 27 октября, 21:53

      просто чума! где закон????

      0
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      Рейтинг: +216

      Fusballer > Garrincha58 27 октября, 22:50

      Закона нет, есть понятия.

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