Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»

В матче последнего, 30-го, тура молодежного первенства РФПЛ «Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» со счетом 7:0.

Санкт-петербуржцы с 47-ю очками финишировали шестыми. «СКА» с 32 очками – 13-м. Напомним, что ранее «Краснодар» выиграл турнир.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 30-й тур

Уфа (мол.) – Тосно (мол.) – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Журавлев, 24; 2:0 – Емельянов, 34; 3:0 – Журавлев, 38; 4:0 – Емельянов, 49; 4:1 – Яцев, 67; 5:1 – Мухаметшин, 78; 6:1 – Журавлев, 81.

Ростов (мол.) – Урал (мол.) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сухомлинов, 2:0 – Вебер, 48; 3:0 – Волков, 80.

ЦСКА (мол.) – Анжи (мол.) – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Леонов (с пенальти), 9; 2:0 – Станисавлевич, 33; 2:1 – Суханов, 50; 2:2 – Магомедов, 57; 3:2 – Пухов, 86.

Удаления: Тикнизян, 90+4; Матшарашвили, 90+4 – Магомедов, 90+4.

Амкар (мол.) – Ахмат (мол.) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Жуковский, 72.

Зенит (мол.) – СКА-Хабаровск (мол.) – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бачинский, 23; 2:0 – Бачинский, 32; 3:0 – Воробьев (с пенальти), 39; 4:0 – Анисимов, 54; 5:0 – Воробьев, 58; 6:0 – Бачинский, 69; 7:0 – Смирнов, 78.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства