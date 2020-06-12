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Тосно (мол)
Тосно (мол)
Тосно
Стадион:
Нова Арена
Сайт:
http://fctosno.ru/news.php
Тренер:
Сергей Дмитриев
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»
2020.06.12 09:21
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту»
2018.05.04 13:49
1
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Ахмат» обыграл «Тосно»
2018.04.12 15:55
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Арсенал», «Спартак» вырвал победу над «Тосно»
2018.03.30 15:59
Молодежное первенство. «Тосно» проиграл «Анжи»
2018.03.16 17:28
Молодежное первенство. «Тосно» одержал волевую победу над «Рубином»; «Амкар» обыграл «Арсенал»
2018.03.09 12:55
Молодежное первенство. «Тосно» выиграл в Хабаровске
2018.03.03 08:58
1
«Тосно»: «Высмаркивание Манаева в 5 тысяч – неудачная шутка. Молодые игроки не зажрались»
2018.02.13 21:30
3
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Тосно» и возглавил турнирную таблицу
2017.11.30 16:31
Молодежное первенство. «Тосно» обыграл «Арсенал»
2017.11.25 11:53
2
Молодежное первенство. «Зенит» и «Тосно» голов не забили
2017.11.18 14:59
Молодежное первенство. «Краснодар» в меньшинстве победил «Тосно»
2017.11.04 11:54
Молодежное первенство. «Динамо» дома обыграло «Тосно» и возглавило таблицу
2017.10.28 16:55
Молодежное первенство. «Спартак» вырвал ничью у «Амкара»
2017.10.20 16:06
Молодежное первенство. «Тосно» выиграл у «Ахмата»
2017.09.30 10:56
1
Молодежное первенство. «Урал» переиграл «Тосно» благодаря голу Муромского
2017.09.23 15:31
Молодежное первенство. «Спартак» не смог переиграть «Тосно»
2017.09.16 15:59
1
Молодежное первенство. «Тосно» выиграл у «Анжи»
2017.09.09 10:55
Молодежное первенство. «Рубин» вырвал победу над «Тосно» и поднялся на второе место
2017.08.25 15:56
Молодежное первенство. «Тосно» и «СКА-Хабаровск» победителя не выявили
2017.08.17 13:52
Молодежное первенство. «Локомотив» уступил «Тосно
2017.08.12 19:01
Молодежное первенство. ЦСКА вырвал победу у «Тосно»
2017.08.08 21:12
1
Молодежное первенство. «Тосно» переиграл «Зенит»
2017.07.29 15:58
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Тосно» благодаря покеру Игнатьева
2017.07.21 19:20
2
Молодежное первенство. «Уфа» обыграла «Тосно» в первом матче турнира
2017.07.14 14:08
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