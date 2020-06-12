Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд высказался о возобновлении сезона АПЛ.

«Люди думают, что карантин стал для нас каникулами, и мы отдыхали. Это не так. В пятницу мы ушли на карантин, в субботу и воскресенье были дома, но уже в понедельник игроки сразу же приступили к онлайн-тренировкам в «Зуме». Клуб разослал нам все оборудование. Через тренировки мы поддерживали тонус мышц. У нас был и GPS для бега в парке. Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно. Иногда тренироваться одному сложнее, чем со всей командой. Футболисты готовились самостоятельно, никто не знал, когда мы снова будем играть. Все должны были быть готовы морально и физически вернуться в любое время», – заявил защитник.