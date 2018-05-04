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    Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту»

    «Локомотив» разгромил «Зенит» в матче 29 тура молодежного первенства.

    Железнодорожники отправили в сетку ворот петербуржцев шесть безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал полузащитник Алексей Миронов.

    Россия. Молодежное первенство. 29 тур

    Тосно (мол.) – Динамо (мол.) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Калачев, 39; 0:2 – Зотов, 52; 0:3 – Денисов, 77 (с пенальти).

    Локомотив (мол.) – Зенит (мол.) – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Глушков, 11; 2:0 – Миронов, 25; 3:0 – Миронов, 47; 4:0 – Миронов, 55 (с пенальти); 5:0 – Карапузов, 59; 6:0 – Расимович, 76.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2018 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 4 мая 2018, 14:10

      мдауж Зенит 2 в пердивный пердив улетел.Вертайте Анюкова в основной.

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