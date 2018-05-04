Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту»

«Локомотив» разгромил «Зенит» в матче 29 тура молодежного первенства.

Железнодорожники отправили в сетку ворот петербуржцев шесть безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал полузащитник Алексей Миронов.

Россия. Молодежное первенство. 29 тур

Тосно (мол.) – Динамо (мол.) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Калачев, 39; 0:2 – Зотов, 52; 0:3 – Денисов, 77 (с пенальти).

Локомотив (мол.) – Зенит (мол.) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Глушков, 11; 2:0 – Миронов, 25; 3:0 – Миронов, 47; 4:0 – Миронов, 55 (с пенальти); 5:0 – Карапузов, 59; 6:0 – Расимович, 76.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства