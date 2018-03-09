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    Молодежное первенство. «Тосно» одержал волевую победу над «Рубином»; «Амкар» обыграл «Арсенал»

    В матче 22-го тура молодежного первенства РФПЛ «Тосно» обыграл «Рубин» со счетом 2:1 и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «Рубин» с 32 очками идет на пятом месте.

    В другом матче «Амкар» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0. Пермяки с 27-ю очками занимают 11-ю строчку в таблице, «Арсенал» с 24 очками идет на 13-м месте.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 22-й тур

    Тосно (мол.) – Рубин (мол.) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Цыганков, 70; 1:1 – Скворцов, 71; 2:1 – Ярцев, 85.

    Амкар (мол.) – Арсенал (мол.) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чухланцев, 74.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 12:55
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