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    «Тосно»: «Высмаркивание Манаева в 5 тысяч – неудачная шутка. Молодые игроки не зажрались»

    Пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов прокомментировал поступок игрока молодежной команды Станислава Манаева, который высморкался пятитысячной купюрой. Представитель клуба заверяет, что деньги были игрушечными.

    – Какой будет реакция клуба? Еще недавно говорилось о долгах в «Тосно», а тут такой ролик.

    – Не надо связывать этот ролик с долгами. Люди поехали на сборы, у них там довольно серьезная программа. Парень решил так пошутить. То, что это игрушечная купюра, думаю, ни у кого сомнений не вызывает. А связывать все это с задержками (небольшие действительно есть) не стоит, неправильно это.

    Молодой парень, решил неудачно пошутить, в современных традициях. Как-то решил привлечь внимание через Инстаграм. Но сейчас вряд ли будет приниматься какое-то решение.

    – Теперь многие будут говорить – молодые футболисты зажрались.

    – Да я так не могу сказать. У нас эти футболисты не на контрактах, не зарабатывают и могут оказаться в других клубах. Вряд ли у людей, которые не получает серьезных денег, такое отношение к материальным ценностям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2018 21:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 14 февраля 2018, 18:38

      Было бы удивительно если бы пресс-атташе признался мол, да, извините, мы обосрались

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 13 февраля 2018, 23:37

      Чё там в Тосне, свинохохла из тренеров еще не выгнали?

      -1
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      Рейтинг: +452

      тёска 13 февраля 2018, 23:34

      МАТЧ СЛИЛ-ЗАРАБОТАЛ

      0
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