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  • «Тосно»: «Высмаркивание Манаева в 5 тысяч – неудачная шутка. Молодые игроки не зажрались»

«Тосно»: «Высмаркивание Манаева в 5 тысяч – неудачная шутка. Молодые игроки не зажрались»

13 февраля 2018, 21:30
3

Пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов прокомментировал поступок игрока молодежной команды Станислава Манаева, который высморкался пятитысячной купюрой. Представитель клуба заверяет, что деньги были игрушечными.

– Какой будет реакция клуба? Еще недавно говорилось о долгах в «Тосно», а тут такой ролик.

– Не надо связывать этот ролик с долгами. Люди поехали на сборы, у них там довольно серьезная программа. Парень решил так пошутить. То, что это игрушечная купюра, думаю, ни у кого сомнений не вызывает. А связывать все это с задержками (небольшие действительно есть) не стоит, неправильно это.

Молодой парень, решил неудачно пошутить, в современных традициях. Как-то решил привлечь внимание через Инстаграм. Но сейчас вряд ли будет приниматься какое-то решение.

– Теперь многие будут говорить – молодые футболисты зажрались.

– Да я так не могу сказать. У нас эти футболисты не на контрактах, не зарабатывают и могут оказаться в других клубах. Вряд ли у людей, которые не получает серьезных денег, такое отношение к материальным ценностям.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Тосно (мол) Манаев Станислав
Комментарии (3)
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!ce man
1518554069
МАТЧ СЛИЛ-ЗАРАБОТАЛ
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paracetamol
1518554268
Чё там в Тосне, свинохохла из тренеров еще не выгнали?
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Африканскaя чумa cвинeй
1518622685
Было бы удивительно если бы пресс-атташе признался мол, да, извините, мы обосрались
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