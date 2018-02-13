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  • Хавбек «Тосно» Манаев высморкался в пятитысячную купюру. У клуба долги по зарплате

Хавбек «Тосно» Манаев высморкался в пятитысячную купюру. У клуба долги по зарплате

13 февраля 2018, 17:59
27

Полузащитник «Тосно» Станислав Манаев в одной из соцсетей опубликовал видео, на котором сморкается купюру достоинством 5 тысяч рублей.

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», – написал Манаев.

В результате шквала гневных комментариев, футболист удалил публикацию, заявив, что это была шутка с «билетом банка приколов», а у клуба долги по зарплатам.

Ранее неоднократно сообщалось, что «Тосно» имеет задолженности по зарплате перед футболистами. 9 февраля генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сообщил, что все долги погашены.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Тосно Манаев Станислав
Комментарии (27)
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DOCTOR PENALTY
1518534176
ПРИДУРОК! Таких футбол обычно отторгает из-за слабоумия.
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Cupota
1518534206
Убрать лимит на легионеров. Зарплата в 50 тысяч рублей для ПФЛ, 250 тр для ФНЛ, 1млн для РПФЛ. Ну и бонусы за победы и голы. И все станет хорошо.
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Sense1
1518534641
Глупый малолетка...
Ответить
Ara Raisovich
1518535163
А Червиченко был прав, что среди футболистов большое количество идиотов – от 30 до 50 процентов.
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Sanek85
1518535323
Дебил!
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Антон bx14e
1518535385
А ведь кто-то его воспитывал..где-то он этому научился..Пришло же в башку пустую такое сотворить...
Ответить
alexa1995
1518535508
Урод, в областях это треть зарплаты учителя.
Ответить
dok66
1518535620
Дурак , чего с него возьмешь !
Ответить
belrus21
1518535677
Интеллектуальный уровень потрясает!!!! Больше всего поражает то, что сами себя идиотами выставляют. И считают, что это круто
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Urry
1518546364
Зажрались
Ответить
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