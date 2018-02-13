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    Хавбек «Тосно» Манаев высморкался в пятитысячную купюру. У клуба долги по зарплате

    Полузащитник «Тосно» Станислав Манаев в одной из соцсетей опубликовал видео, на котором сморкается купюру достоинством 5 тысяч рублей.

    «Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», – написал Манаев.

    В результате шквала гневных комментариев, футболист удалил публикацию, заявив, что это была шутка с «билетом банка приколов», а у клуба долги по зарплатам.

    Ранее неоднократно сообщалось, что «Тосно» имеет задолженности по зарплате перед футболистами. 9 февраля генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сообщил, что все долги погашены.

    Источник: «ВКонтакте»

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    13.02.2018 17:59
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 13:13

      Сначала надо было подумать,потом пошутить А не наоборот.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 февраля 2018, 04:09

      А лучше-бы в новую 2000.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 13 февраля 2018, 23:39

      НЕ ХОРОШАЯ ШУТКА У РЕДИСКИ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 13 февраля 2018, 21:43

      головой надо думать прежде чем совершаешь такие поступки...или мячиком всё отшибло?

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 февраля 2018, 21:35

      Призовите его в мой полк, я его подтираться наждачкой научу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 13 февраля 2018, 21:27

      Еще один Ддюбеныш подрастает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 13 февраля 2018, 21:26

      Зажрались

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 21:08

      Ублюдок, на завод иди. Шакал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:32

      Больше на фейк похоже, кто-то протягивает пачку с деньгами, да ну, лажа какая-то!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 13 февраля 2018, 19:05

      Мозг!Так и в футбол играют,по приколу...

      3
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