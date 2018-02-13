Хавбек «Тосно» Манаев высморкался в пятитысячную купюру. У клуба долги по зарплате

Полузащитник «Тосно» Станислав Манаев в одной из соцсетей опубликовал видео, на котором сморкается купюру достоинством 5 тысяч рублей.

«Я мог бы отдать эту купюру людям, которые очень в ней нуждаются, но не отдам, потому что у меня насморк», – написал Манаев.

В результате шквала гневных комментариев, футболист удалил публикацию, заявив, что это была шутка с «билетом банка приколов», а у клуба долги по зарплатам.

Ранее неоднократно сообщалось, что «Тосно» имеет задолженности по зарплате перед футболистами. 9 февраля генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко сообщил, что все долги погашены.