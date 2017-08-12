Молодежное первенство. «Локомотив» уступил «Тосно

В матче шестого тура молодежного первенства «Локомотив» на своем поле проиграл «Тосно». Голы в составе команды из Ленинградской области забили Шумейко, Сенин и Васильев с пенальти. У железнодорожников отличились Миронов и Долгов.

Россия. Молодежное первенство. 6-й тур

Локомотив (мол.) – Тосно (мол.) – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Шумейко, 11; 1:1 – Миронов, 15; 1:2 – Сенин, 30; 1:3 – Васильев, 62; 2:3 – Долгов, 70; 2:4 – 90+1.

Удаление: Магкеев, 62 – нет.

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