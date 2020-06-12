- 12 июня 2020
- 09:21 Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»
- 12 мая 2018
- 21:05 Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
- 4 мая 2018
- 13:49 Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту» 1
- 28 апреля 2018
- 20:58 Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
- 21 апреля 2018
- 12:54 Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
- 12 апреля 2018
- 15:55 Молодежное первенство. «Ахмат» обыграл «Тосно»
- 30 марта 2018
- 15:59 Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Арсенал», «Спартак» вырвал победу над «Тосно»
- 16 марта 2018
- 17:28 Молодежное первенство. «Тосно» проиграл «Анжи»
- 9 марта 2018
- 12:55 Молодежное первенство. «Тосно» одержал волевую победу над «Рубином»; «Амкар» обыграл «Арсенал»
- 3 марта 2018
- 08:58 Молодежное первенство. «Тосно» выиграл в Хабаровске 1
- 13 февраля 2018
- 21:30 «Тосно»: «Высмаркивание Манаева в 5 тысяч – неудачная шутка. Молодые игроки не зажрались» 3
- 11 декабря 2017
- 22:11 Семин: «Локомотив» не считает себя главным претендентом на чемпионство» 23
- 30 ноября 2017
- 16:31 Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Тосно» и возглавил турнирную таблицу
- 25 ноября 2017
- 11:53 Молодежное первенство. «Тосно» обыграл «Арсенал» 2
- 18 ноября 2017
- 14:59 Молодежное первенство. «Зенит» и «Тосно» голов не забили
- 4 ноября 2017
- 11:54 Молодежное первенство. «Краснодар» в меньшинстве победил «Тосно»
- 28 октября 2017
- 16:55 Молодежное первенство. «Динамо» дома обыграло «Тосно» и возглавило таблицу