Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»

Завершились субботние матчи 28-го тура молодежного первенства чемпионата России. В центральной встрече «Зенит» дома обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

Армейцы с 60-ю очками остались на втором месте. «Зенит» с 44 очками – на шестом.

В другом матче «Спартак» разгромил «Амкар» со счетом 3:0. Красно-белые идут пятыми с 46-ю очками. «Амкар» занимает 13-ю строчку с 30-ю очками.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

Ростов (мол.) – Тосно (мол.) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бадзагуа, 23; 1:1 – Вебер, 40; 1:2 – Ковалев, 80.

Амкар (мол.) – Спартак (мол.) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Миронов, 14; 0:2 – Лелюхин, 20; 0:3 – Прошляков, 65.

Зенит (мол.) – ЦСКА (мол.) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бачинский, 11; 2:0 – Молчан, 45+1.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства