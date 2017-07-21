Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Тосно» благодаря покеру Игнатьева

В рамках матча второго тура молодежного первенства РФПЛ «Краснодар» не встретил сопротивления со стороны новичка турнира «Тосно» – южане разгромили соперника. Все четыре гола в составе краснодарцев забил Иван Игнатьев.

Для команды из Ленинградской области это поражение стало вторым подряд.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 2-й тур

Краснодар (мол.) – Тосно (мол.) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Игнатьев, 25 (с пен.); 2:0 – Игнатьев, 40; 3:0 – Игнатьев, 70; 4:0 – Игнатьев, 85; 4:1 – Костюков, 89.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства