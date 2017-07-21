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    Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Тосно» благодаря покеру Игнатьева

    В рамках матча второго тура молодежного первенства РФПЛ «Краснодар» не встретил сопротивления со стороны новичка турнира «Тосно» – южане разгромили соперника. Все четыре гола в составе краснодарцев забил Иван Игнатьев.

    Для команды из Ленинградской области это поражение стало вторым подряд.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 2-й тур

    Краснодар (мол.) – Тосно (мол.) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 25 (с пен.); 2:0 – Игнатьев, 40; 3:0 – Игнатьев, 70; 4:0 – Игнатьев, 85; 4:1 – Костюков, 89.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 30 июля 2017, 16:47

      молодцы БЫКИ младшие....

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 июля 2017, 20:05

      Ну,да..
      А чего..?
      Тосно упоминается в летописях с 1500-го года...
      Откуда там молодёжь.?С села все валят.))
      Стареет Глубинка..Вот и МилЯвский свалил.В Город Брест,бля.ть.)

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