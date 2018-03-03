Молодежное первенство. «Тосно» выиграл в Хабаровске

Состоялся очередной матч 21 тура молодежного первенства среди команд клубов РФПЛ. Гостивший на Дальнем Востоке «Тосно» добился побед над «СКА-Хабаровском». Армейцы не могут победить уже семь игр подряд.

«Тосно» в турнирной таблице идет 11-м. Хабаровчане – 13-е.

Молодежное первенство РФПЛ. 21-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Тосно (Ленинградская область) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Сенин, 13; 0:2 – Ярцев, 19; 1:2 – Головатюк, 38; 1:3 – 59; 2:3 – Агаронян, 69.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства