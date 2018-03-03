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    Молодежное первенство. «Тосно» выиграл в Хабаровске

    Состоялся очередной матч 21 тура молодежного первенства среди команд клубов РФПЛ. Гостивший на Дальнем Востоке «Тосно» добился побед над «СКА-Хабаровском». Армейцы не могут победить уже семь игр подряд.

    «Тосно» в турнирной таблице идет 11-м. Хабаровчане – 13-е.

    Молодежное первенство РФПЛ. 21-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Тосно (Ленинградская область) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Сенин, 13; 0:2 – Ярцев, 19; 1:2 – Головатюк, 38; 1:3 – 59; 2:3 – Агаронян, 69.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 08:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1532

      starche 3 марта 2018, 09:52

      Молодчаги!

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