Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
10
11
12
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
21
6
3
77
27
50
69
30
20
6
4
67
24
43
66
30
18
6
6
68
34
34
60
30
16
6
8
64
44
20
54
30
14
7
9
54
39
15
49
30
14
5
11
58
47
11
47
30
11
9
10
40
34
6
42
30
12
4
14
56
56
0
40
30
10
8
12
42
43
-1
38
30
11
4
15
38
52
-14
37
30
10
6
14
35
44
-9
36
30
10
6
14
32
46
-14
36
30
9
5
16
28
65
-37
32
30
7
7
16
40
58
-18
28
30
6
8
16
37
66
-29
26
30
3
3
24
24
81
-57
12
Команда
10
11
12
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
2
1
43
13
30
38
15
11
3
1
48
16
32
36
15
10
3
2
44
17
27
33
15
9
4
2
28
16
12
31
15
9
2
4
32
14
18
29
15
8
5
2
32
17
15
29
15
8
4
3
33
18
15
28
15
8
3
4
30
19
11
27
15
8
3
4
19
10
9
27
15
8
3
4
24
20
4
27
15
8
2
5
24
16
8
26
15
8
2
5
22
17
5
26
15
6
3
6
20
24
-4
21
15
5
3
7
17
26
-9
18
15
4
5
6
23
25
-2
17
15
2
1
12
12
41
-29
7
Команда
10
12
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
29
11
18
33
15
8
4
3
24
11
13
28
15
8
3
4
24
17
7
27
15
8
2
5
31
26
5
26
15
5
3
7
26
23
3
18
15
5
3
7
26
33
-7
18
15
3
7
5
16
18
-2
16
15
4
1
10
26
37
-11
13
15
3
2
10
17
33
-16
11
15
3
2
10
16
35
-19
11
15
3
2
10
8
41
-33
11
15
2
3
10
10
26
-16
9
15
2
3
10
16
34
-18
9
15
2
3
10
8
26
-18
9
15
1
5
9
20
40
-20
8
15
1
2
12
12
40
-28
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире