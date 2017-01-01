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Тосно (мол)
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Тосно (мол) - результаты матчей
Тосно
Стадион:
Нова Арена
Сайт:
http://fctosno.ru/news.php
Тренер:
Сергей Дмитриев
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Молодежное первенство. 2017/2018
12.05 | 13:00
Уфа (мол)
6 : 1
Тосно (мол)
04.05 | 11:00
Тосно (мол)
0 : 3
Динамо (мол)
28.04 | 12:30
Ростов (мол)
1 : 2
Тосно (мол)
21.04 | 11:00
Тосно (мол)
4 : 1
Амкар (мол)
12.04 | 14:00
Ахмат (мол)
1 : 0
Тосно (мол)
07.04 | 11:00
Тосно (мол)
3 : 2
Урал (мол)
30.03 | 14:00
Спартак М (мол)
2 : 1
Тосно (мол)
16.03 | 15:30
Анжи (мол)
1 : 0
Тосно (мол)
09.03 | 11:00
Тосно (мол)
2 : 1
Рубин (мол)
03.03 | 07:00
СКА-Хабаровск (мол)
2 : 3
Тосно (мол)
11.12 | 13:00
Тосно (мол)
1 : 2
Локомотив (мол)
30.11 | 14:00
ЦСКА (мол)
5 : 0
Тосно (мол)
25.11 | 10:00
Тосно (мол)
2 : 0
Арсенал Т (мол)
18.11 | 13:00
Зенит (мол)
0 : 0
Тосно (мол)
04.11 | 10:00
Тосно (мол)
0 : 1
Краснодар (мол)
28.10 | 15:00
Динамо (мол)
3 : 1
Тосно (мол)
20.10 | 14:00
Тосно (мол)
2 : 1
Ростов (мол)
15.10 | 12:00
Амкар (мол)
5 : 2
Тосно (мол)
30.09 | 09:00
Тосно (мол)
2 : 1
Ахмат (мол)
23.09 | 13:30
Урал (мол)
1 : 0
Тосно (мол)
16.09 | 14:00
Тосно (мол)
1 : 1
Спартак М (мол)
09.09 | 09:00
Тосно (мол)
1 : 0
Анжи (мол)
25.08 | 14:00
Рубин (мол)
1 : 0
Тосно (мол)
17.08 | 12:00
Тосно (мол)
0 : 0
СКА-Хабаровск (мол)
12.08 | 17:00
Локомотив (мол)
2 : 4
Тосно (мол)
08.08 | 19:00
Тосно (мол)
0 : 1
ЦСКА (мол)
05.08 | 17:00
Арсенал Т (мол)
1 : 1
Тосно (мол)
29.07 | 14:00
Тосно (мол)
3 : 1
Зенит (мол)
21.07 | 17:30
Краснодар (мол)
4 : 1
Тосно (мол)
14.07 | 11:00
Тосно (мол)
1 : 2
Уфа (мол)
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