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    Тосно (мол) - результаты

    Город Тосно
    Сайт http://fctosno.ru/news.php
    Стадион Нова Арена
    Тренер Сергей Дмитриев
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
    30 тур
    		12 мая, суббота 13:00 Уфа (мол) 6:1 Тосно (мол)
    29 тур
    		4 мая, пятница 11:00 Тосно (мол) 0:3 Динамо (мол)
    28 тур
    		28 апреля, суббота 12:30 Ростов (мол) 1:2 Тосно (мол)
    27 тур
    		21 апреля, суббота 11:00 Тосно (мол) 4:1 Амкар (мол)
    26 тур
    		12 апреля, четверг 14:00 Ахмат (мол) 1:0 Тосно (мол)
    25 тур
    		7 апреля, суббота 11:00 Тосно (мол) 3:2 Урал (мол)
    24 тур
    		30 марта, пятница 14:00 Спартак М (мол) 2:1 Тосно (мол)
    23 тур
    		16 марта, пятница 15:30 Анжи (мол) 1:0 Тосно (мол)
    22 тур
    		9 марта, пятница 11:00 Тосно (мол) 2:1 Рубин (мол)
    21 тур
    		3 марта, суббота 07:00 СКА-Хабаровск (мол) 2:3 Тосно (мол)
    20 тур
    		11 декабря, понедельник 13:00 Тосно (мол) 1:2 Локомотив (мол)
    19 тур
    		30 ноября, четверг 14:00 ЦСКА (мол) 5:0 Тосно (мол)
    18 тур
    		25 ноября, суббота 10:00 Тосно (мол) 2:0 Арсенал Т (мол)
    17 тур
    		18 ноября, суббота 13:00 Зенит (мол) 0:0 Тосно (мол)
    16 тур
    		4 ноября, суббота 10:00 Тосно (мол) 0:1 Краснодар (мол)
    15 тур
    		28 октября, суббота 15:00 Динамо (мол) 3:1 Тосно (мол)
    14 тур
    		20 октября, пятница 14:00 Тосно (мол) 2:1 Ростов (мол)
    13 тур
    		15 октября, воскресенье 12:00 Амкар (мол) 5:2 Тосно (мол)
    12 тур
    		30 сентября, суббота 09:00 Тосно (мол) 2:1 Ахмат (мол)
    11 тур
    		23 сентября, суббота 13:30 Урал (мол) 1:0 Тосно (мол)
    10 тур
    		16 сентября, суббота 14:00 Тосно (мол) 1:1 Спартак М (мол)
    9 тур
    		9 сентября, суббота 09:00 Тосно (мол) 1:0 Анжи (мол)
    8 тур
    		25 августа, пятница 14:00 Рубин (мол) 1:0 Тосно (мол)
    7 тур
    		17 августа, четверг 12:00 Тосно (мол) 0:0 СКА-Хабаровск (мол)
    6 тур
    		12 августа, суббота 17:00 Локомотив (мол) 2:4 Тосно (мол)
    5 тур
    		8 августа, вторник 19:00 Тосно (мол) 0:1 ЦСКА (мол)
    4 тур
    		5 августа, суббота 17:00 Арсенал Т (мол) 1:1 Тосно (мол)
    3 тур
    		29 июля, суббота 14:00 Тосно (мол) 3:1 Зенит (мол)
    2 тур
    		21 июля, пятница 17:30 Краснодар (мол) 4:1 Тосно (мол)
    1 тур
    		14 июля, пятница 11:00 Тосно (мол) 1:2 Уфа (мол)
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