Турниры:
Россия. Молодежное первенство (2017/2018)
|30 тур
|12 мая, суббота
|13:00
|Уфа (мол)
|6:1
|Тосно (мол)
|29 тур
|4 мая, пятница
|11:00
|Тосно (мол)
|0:3
|Динамо (мол)
|28 тур
|28 апреля, суббота
|12:30
|Ростов (мол)
|1:2
|Тосно (мол)
|27 тур
|21 апреля, суббота
|11:00
|Тосно (мол)
|4:1
|Амкар (мол)
|26 тур
|12 апреля, четверг
|14:00
|Ахмат (мол)
|1:0
|Тосно (мол)
|25 тур
|7 апреля, суббота
|11:00
|Тосно (мол)
|3:2
|Урал (мол)
|24 тур
|30 марта, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|2:1
|Тосно (мол)
|23 тур
|16 марта, пятница
|15:30
|Анжи (мол)
|1:0
|Тосно (мол)
|22 тур
|9 марта, пятница
|11:00
|Тосно (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|21 тур
|3 марта, суббота
|07:00
|СКА-Хабаровск (мол)
|2:3
|Тосно (мол)
|20 тур
|11 декабря, понедельник
|13:00
|Тосно (мол)
|1:2
|Локомотив (мол)
|19 тур
|30 ноября, четверг
|14:00
|ЦСКА (мол)
|5:0
|Тосно (мол)
|18 тур
|25 ноября, суббота
|10:00
|Тосно (мол)
|2:0
|Арсенал Т (мол)
|17 тур
|18 ноября, суббота
|13:00
|Зенит (мол)
|0:0
|Тосно (мол)
|16 тур
|4 ноября, суббота
|10:00
|Тосно (мол)
|0:1
|Краснодар (мол)
|15 тур
|28 октября, суббота
|15:00
|Динамо (мол)
|3:1
|Тосно (мол)
|14 тур
|20 октября, пятница
|14:00
|Тосно (мол)
|2:1
|Ростов (мол)
|13 тур
|15 октября, воскресенье
|12:00
|Амкар (мол)
|5:2
|Тосно (мол)
|12 тур
|30 сентября, суббота
|09:00
|Тосно (мол)
|2:1
|Ахмат (мол)
|11 тур
|23 сентября, суббота
|13:30
|Урал (мол)
|1:0
|Тосно (мол)
|10 тур
|16 сентября, суббота
|14:00
|Тосно (мол)
|1:1
|Спартак М (мол)
|9 тур
|9 сентября, суббота
|09:00
|Тосно (мол)
|1:0
|Анжи (мол)
|8 тур
|25 августа, пятница
|14:00
|Рубин (мол)
|1:0
|Тосно (мол)
|7 тур
|17 августа, четверг
|12:00
|Тосно (мол)
|0:0
|СКА-Хабаровск (мол)
|6 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Локомотив (мол)
|2:4
|Тосно (мол)
|5 тур
|8 августа, вторник
|19:00
|Тосно (мол)
|0:1
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|5 августа, суббота
|17:00
|Арсенал Т (мол)
|1:1
|Тосно (мол)
|3 тур
|29 июля, суббота
|14:00
|Тосно (мол)
|3:1
|Зенит (мол)
|2 тур
|21 июля, пятница
|17:30
|Краснодар (мол)
|4:1
|Тосно (мол)
|1 тур
|14 июля, пятница
|11:00
|Тосно (мол)
|1:2
|Уфа (мол)