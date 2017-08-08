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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Тосно (мол) - ЦСКА (мол)
Тосно (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 08 августа 2017
Тосно (мол)
08.08.2017, вторник, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
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Статистика матча Тосно (мол) - ЦСКА (мол)
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Матчи команд
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6 : 1
12.05.2018
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0 : 3
04.05.2018
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Ростов (мол)
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28.04.2018
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Тосно (мол)
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21.04.2018
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1 : 0
12.04.2018
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ЦСКА (мол)
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Зенит (мол)
- : -
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Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
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06.11.2026
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1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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