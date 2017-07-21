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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Тосно (мол)
Краснодар (мол) - Тосно (мол): обзор матча 21 июля 2017
Краснодар (мол)
21.07.2017, пятница, 17:30
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
4 : 1
Завершен
Тосно (мол)
25'
И. Игнатьев (П)
40'
И. Игнатьев
70'
И. Игнатьев
85'
И. Игнатьев
89'
С. Костюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Тосно (мол)
89'
ГОЛ! 4:1!
С. Костюков
ГОЛ! 4:0!
И. Игнатьев
85'
Замена
К. Самаренкин
️️️️
Д. Уткин
81'
Замена
Д. Бубенин
️️️️
А. Текучев
81'
Желтая карточка
С. Бородин
80'
75'
Замена
А. Абраамян
️️️️
А. Трошечкин
72'
Замена
И. Шкипин
️️️️
С. Сухарев
ГОЛ! 3:0!
И. Игнатьев
70'
67'
Замена
И. Игнатенко
️️️️
С. Манаев
Замена
Р. Куражов
️️️️
А. Сергеев
67'
61'
Замена
С. Костюков
️️️️
Н. Шумейко
Замена
И. Насонкин
️️️️
А. Ивашин
60'
Желтая карточка
А. Ивашин
59'
46'
Замена
Ю. Ярцев
️️️️
И. Васильев
46'
Замена
И. Бадзагуа
️️️️
А. Дудиев
46'
Замена
В. Федосов
️️️️
В. Лукичев
Замена
А. Бутенко
️️️️
Н. Бочко
46'
Замена
И. Парадин
️️️️
М. Сулейманов
46'
ГОЛ! 2:0!
И. Игнатьев
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Игнатьев
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Тосно (мол)
12
Василий Лукичев
ВР
84
Никита Олишевский
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦЗ
65
Павел Вишневский
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
10
Станислав Манаев
ЦП
99
Сергей Рябинин
ЦП
78
Никита Шумейко
ЦП
71
Евгений Сенин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
42
Дмитрий Бубенин
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
44
Константин Самаренкин
ЦП
21
Роман Куражов
ПВ
50
Илья Насонкин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Тосно (мол)
85
Василий Федосов
ВР
63
Ираклий Бадзагуа
ЦЗ
12
Иван Игнатенко
ЦП
73
Иван Шкипин
ЦП
89
Артак Абраамян
ЦП
52
Степан Костюков
ЦФ
87
Юрий Ярцев
ЦФ
4-1-3-2
39
Сафонов
24
Ивашин
4
Бородин
27
Грицаенко
23
Бочко
21
Текучев
10
Сергеев
15
Мацукатов
47
Уткин
18
Игнатьев
93
Сулейманов
3-3-3-1
12
Лукичев
11
Васильев
65
Вишневский
18
Сухарев
8
Дудиев
5
Трошечкин
84
Олишевский
10
Манаев
99
Рябинин
78
Шумейко
71
Сенин
24
Ивашин
50
Насонкин
50
Насонкин
24
Ивашин
23
Бочко
13
Бутенко
13
Бутенко
23
Бочко
10
Сергеев
21
Куражов
21
Куражов
10
Сергеев
21
Текучев
42
Бубенин
42
Бубенин
21
Текучев
47
Уткин
44
Самаренкин
44
Самаренкин
47
Уткин
93
Сулейманов
2
Парадин
2
Парадин
93
Сулейманов
8
Дудиев
63
Бадзагуа
63
Бадзагуа
8
Дудиев
78
Шумейко
52
Костюков
52
Костюков
78
Шумейко
12
Лукичев
85
Федосов
85
Федосов
12
Лукичев
11
Васильев
87
Ярцев
87
Ярцев
11
Васильев
10
Манаев
12
Игнатенко
12
Игнатенко
10
Манаев
18
Сухарев
73
Шкипин
73
Шкипин
18
Сухарев
5
Трошечкин
89
Абраамян
89
Абраамян
5
Трошечкин
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Тосно (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Остались в запасе
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Сергей Дмитриев
Статистика матча Краснодар (мол) - Тосно (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Уфа (мол)
6 : 1
12.05.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Тосно (мол)
0 : 3
04.05.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 2
28.04.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
12.04.2018
Тосно (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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