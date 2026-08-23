Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги

Вратарь Богдан Марков перешел из «Краснодара» в «Велес».
Он подписал контракт с московским клубом на 3 года.
Марков начинал профессиональную карьеру в «Торпедо Владимир», где не выходил на поле в официальных матчах.
В сентябре 2025 года перешeл в молодeжную команду «Краснодара», вместе с которой стал бронзовым призeром Молодeжной футбольной лиги.
- Всего 19-летний вратарь в 2025-2026 годах провел в МФЛ за «быков» 7 матчей, пропустил 7 голов, сыграл на ноль в 3 встречах.
- «Велес» сейчас занимает 2-е место в Первой лиге с 15 очками после 7 туров.
Источник: страница ФК «Велес» в соцсети VK