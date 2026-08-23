Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги

Вратарь Богдан Марков перешел из «Краснодара» в «Велес».

Он подписал контракт с московским клубом на 3 года.

Марков начинал профессиональную карьеру в «Торпедо Владимир», где не выходил на поле в официальных матчах.

В сентябре 2025 года перешeл в молодeжную команду «Краснодара», вместе с которой стал бронзовым призeром Молодeжной футбольной лиги.