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Краснодар
Богдан Марков
Богдан Марков
Краснодар
3 января 2007 (19)
#33 | Вратарь
193 см
Россия
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Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
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