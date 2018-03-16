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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Тосно (мол)
Анжи (мол) - Тосно (мол): обзор матча 16 марта 2018
Анжи (мол)
16.03.2018, пятница, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
1 : 0
Завершен
Тосно (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Анжи (мол) - Тосно (мол)
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Уфа (мол)
6 : 1
12.05.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Тосно (мол)
0 : 3
04.05.2018
Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 2
28.04.2018
Тосно (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Ахмат (мол)
1 : 0
12.04.2018
Тосно (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сокол
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Анжи (мол)
Тосно (мол)
Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»
2020.06.12 09:21
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Алдервейрелд – о паузе на карантин: «Никаких каникул не было, мы тренировались очень усердно»
2020.06.12 09:21
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту»
2018.05.04 13:49
1
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
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