Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»

Сегодня состоялись три матча пятого тура молодежного первенства.

«Локомотив» обыграл «Анжи», ЦСКА и «Рубин» обошлись без забитых мячей. «Зенит» на чужом поле разгромил «Уфу», отправив в сетку ворот соперника пять безответных голов.

Россия. Молодежное первенство. 5-й тур

Локомотив (мол.) – Анжи (мол.) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Миронов, 67 (с пенальти); 2:0 – Климов, 90+4.

Рубин (мол.) – ЦСКА (мол.) – 0:0

Уфа (мол.) – Зенит (мол.) – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Левин, 15 9с пенальти); 0:2 – Алоян, 19; 0:3 – Алоян, 45+2; 4:0 – Симдякин, 67; 5:0 – Иванов, 87.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ