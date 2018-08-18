Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА

«Анжи» примет участие в Юношеской лиге УЕФА-2018/19, несмотря на финансовые проблемы клуба, заявил генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов.

«Анжи» сыграет в турнире как обладатель Кубка РФС-2017 для игроков в возрасте до 17 лет.

Ранее из-за финансовых проблем молодежка махачкалинского клуба отправился на гостевой матч второго тура молодежного первенства с «Уфой» (1:0) на автобусе.

«Несмотря на сложное финансовое положение и проблемы клуба, молодежный состав «Анжи» примет участие в Юношеской лиге УЕФА. Основную часть расходов берет на себя УЕФА, а также спонсоры турнира, которые заинтересованы в развитии юношеского футбола.

Домашние матчи футболисты будут проводить на «Анжи-Арене» в Каспийске. Повторюсь, что никаких опасений нет», – сказал Флегонтов.