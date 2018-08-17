Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью

ЦСКА с минимальным счетом обыграл тульский «Арсенал» в матче четвертого тура молодежного первенства. Победу москвичам принес нападающий Виталий Жиронкин на 28-й минуте игры.

В другой встрече «Анжи» сыграл вничью с «Оренбургом».

Россия. Молодежное первенство. 4-й тур

Анжи (мол.) – Оренбург (мол.) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Амир, 33; 2:0 – Агаларов, 40; 2:1 – Криворучко, 54; 2:2 – Криворучко, 90+5 (с пенальти).

ЦСКА (мол.) – Арсенал (мол.) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Жиронкин, 28.

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