Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью

    ЦСКА с минимальным счетом обыграл тульский «Арсенал» в матче четвертого тура молодежного первенства. Победу москвичам принес нападающий Виталий Жиронкин на 28-й минуте игры.

    В другой встрече «Анжи» сыграл вничью с «Оренбургом».

    Россия. Молодежное первенство. 4-й тур

    Анжи (мол.) – Оренбург (мол.) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Амир, 33; 2:0 – Агаларов, 40; 2:1 – Криворучко, 54; 2:2 – Криворучко, 90+5 (с пенальти).

    ЦСКА (мол.) – Арсенал (мол.) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Жиронкин, 28.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11