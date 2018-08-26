- 26 августа 2018
- 09:59 Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
- 17 августа 2018
- 18:59 Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
- 12 августа 2018
- 13:25 Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
- 4 августа 2018
- 13:59 Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
- 20 мая 2017
- 16:05 Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
- 17 мая 2017
- 11:55 Молодежное первенство. «Оренбург» выиграл у «Уфы»
- 12 мая 2017
- 14:55 Молодежное первенство. «Локомотив» дома выиграл у «Оренбурга»
- 6 мая 2017
- 16:24 Молодежное первенство. «Краснодар» выиграл у «Оренбурга»
- 30 апреля 2017
- 14:54 Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Оренбург», «Ростов» оказался сильнее «Амкара»
- 25 апреля 2017
- 15:59 Молодежное первенство. «Оренбург» сыграл вничью с «Зенитом»
- 22 апреля 2017
- 14:59 Молодежное первенство. «Крылья Советов» одолели «Рубин», «Томь» сыграла вничью с «Оренбургом»
- 15 апреля 2017
- 15:58 Молодежное первенство. «Спартак» добыл победу над «Зенитом» и другие результаты
- 10 апреля 2017
- 12:56 Молодежное первенство. Гол Щербакова принес «Уралу» победу над «Оренбургом»
- 17 марта 2017
- 21:44 Евдокимов: «Было понятно, что сегодня все решит один гол. «Оренбург» его и пропустил»
- 16 марта 2017
- 15:20 Молодежное первенство. «Оренбург» оказался сильнее «Анжи»
- 10 марта 2017
- 15:50 Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Томь» и другие результаты
- 3 марта 2017
- 17:06 Молодежное первенство. «Оренбург» выиграл у тульского «Арсенала»
- 4 декабря 2016
- 14:06 Молодежное первенство. «Локомотив» выиграл у «Терека»
- 29 ноября 2016
- 16:08 Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Оренбург»