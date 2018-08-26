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Оренбург (мол)
Оренбург (мол)
Оренбург
Россия. МФЛ
Стадион:
Газовик
Сайт:
http://fcorenburg.ru/main.html
Тренер:
Владимир Волков
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
Молодежное первенство. «Оренбург» выиграл у «Уфы»
2017.05.17 11:55
Молодежное первенство. «Локомотив» дома выиграл у «Оренбурга»
2017.05.12 14:55
Молодежное первенство. «Краснодар» выиграл у «Оренбурга»
2017.05.06 16:24
Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Оренбург», «Ростов» оказался сильнее «Амкара»
2017.04.30 14:54
Молодежное первенство. «Оренбург» сыграл вничью с «Зенитом»
2017.04.25 15:59
Молодежное первенство. «Крылья Советов» одолели «Рубин», «Томь» сыграла вничью с «Оренбургом»
2017.04.22 14:59
Молодежное первенство. «Спартак» добыл победу над «Зенитом» и другие результаты
2017.04.15 15:58
Молодежное первенство. Гол Щербакова принес «Уралу» победу над «Оренбургом»
2017.04.10 12:56
Молодежное первенство. «Оренбург» оказался сильнее «Анжи»
2017.03.16 15:20
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Томь» и другие результаты
2017.03.10 15:50
Молодежное первенство. «Оренбург» выиграл у тульского «Арсенала»
2017.03.03 17:06
Молодежное первенство. «Локомотив» выиграл у «Терека»
2016.12.04 14:06
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Оренбург»
2016.11.29 16:08
Молодежное первенство. «Спартак» уступил «Тереку»
2016.11.25 15:08
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Локомотив» голов друг другу не забили
2016.11.18 16:28
Молодежное первенство. «Краснодар» одержал волевую победу над «Оренбургом»
2016.11.05 17:52
Молодежное первенство. «Спартак» уступил «Ростову», «Томь» одолела «Оренбург»
2016.10.15 15:56
Молодежное первенство. «Оренбург» одержал верх над «Тереком»
2016.09.30 18:26
1
Молодежное первенство. «Оренбург» упустил победу над «Уралом»
2016.09.24 15:53
Молодежное первенство. Дубль Боли не спас «Анжи» от поражения в матче с «Оренбургом»
2016.09.09 18:54
2
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Рубин» голов не забили
2016.08.26 16:49
Молодежное первенство. Тульский «Арсенал» поделил очки с «Оренбургом»
2016.08.21 16:55
Молодежное первенство. «Амкар» и «Оренбург» разошлись боевой ничьей
2016.08.14 16:19
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