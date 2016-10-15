Молодежное первенство. «Спартак» уступил «Ростову», «Томь» одолела «Оренбург»

В матче 10-го тура молодежного первенства чемпионата России «Ростов» в гостях одержал победу над одним из лидеров турнира «Спартаком» – 2:1.

В другой встрече «Томь» благодаря двум быстрым голам взяла верх над «Оренбургом».

Чемпионат России. Молодежное первенство. 10-й тур

Спартак (мол.) – Ростов (мол.) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Соболь, 52; 1:1 – Никулин, 57; 1:2 – Соловьев, 71.

Оренбург (мол.) – Томь (мол.) – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Яблонски, 20; 0:2 – Соболев, 22; 1:2 – Рудаков, 43; 1:3 – Соболев, 90.