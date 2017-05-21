- 21 мая 2017
- 11:59 Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
- 17 мая 2017
- 11:58 Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
- 13 мая 2017
- 16:52 Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи» 1
- 5 мая 2017
- 15:52 Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира 3
- 30 апреля 2017
- 12:51 Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь» 1
- 26 апреля 2017
- 13:04 Молодежное первенство. «Анжи» крупно выиграл у «Томи»
- 22 апреля 2017
- 14:59 Молодежное первенство. «Крылья Советов» одолели «Рубин», «Томь» сыграла вничью с «Оренбургом»
- 15 апреля 2017
- 14:22 Молодежное первенство. «Урал» и «Томь» голов не забили
- 9 апреля 2017
- 12:55 Молодежное первенство. «Томь» вырвала ничью у «Рубина»
- 31 марта 2017
- 14:54 Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Урал», «Арсенал» и «Томь» сыграли вничью
- 18 марта 2017
- 09:20 Молодежное первенство. «Амкар» крупно выиграл у «Томи» 1
- 10 марта 2017
- 15:50 Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Томь» и другие результаты
- 4 декабря 2016
- 15:09 Молодежное первенство. «Арсенал» победил «Анжи», «Уфа» и «Томь» забили шесть мячей на двоих
- 30 ноября 2016
- 14:56 Молодежное первенство. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» одолел «Томь»
- 26 ноября 2016
- 15:13 Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Томь»
- 4 ноября 2016
- 12:14 Молодежное первенство. «Томь» и «Спартак» голов друг другу не забили