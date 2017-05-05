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    Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира

    В матче 27-го тура молодежного первенства России «Спартак» на своем поле крупно выиграл у «Томи» – 5:1.

    Эта победа позволила красно-белым набрать 59 очков и сравняться в турнирной таблице с лидирующим ЦСКА, который завтра сыграет с «Амкаром».

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 26-й тур

    Спартак М (мол.) – Томь (мол.) – 5:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Зарубин, 28; 1:1 – Бабаев, 46; 2:1 – Никулин, 48; 3:1 – Горовых, 64; 4:1 – Бакаев, 71; 5:1 – Володкин, 90+2.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2017 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 5 мая 2017, 20:02

      Сбылось предсказание Бубнова о пяти мячах в ворота Томи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 16:04

      Было бы неплохо и там золото взять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 5 мая 2017, 15:57

      Даешь двойное чемпионство разом!

      1
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