Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира

В матче 27-го тура молодежного первенства России «Спартак» на своем поле крупно выиграл у «Томи» – 5:1.

Эта победа позволила красно-белым набрать 59 очков и сравняться в турнирной таблице с лидирующим ЦСКА, который завтра сыграет с «Амкаром».

Чемпионат России. Молодежное первенство. 26-й тур

Спартак М (мол.) – Томь (мол.) – 5:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Зарубин, 28; 1:1 – Бабаев, 46; 2:1 – Никулин, 48; 3:1 – Горовых, 64; 4:1 – Бакаев, 71; 5:1 – Володкин, 90+2.

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