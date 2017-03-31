Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Урал», «Арсенал» и «Томь» сыграли вничью

Подошли к концу два матча 21-го тура молодежного первенства России. «Анжи» дома со счетом 4:2 одержал победу над «Уралом», а тульский «Арсенал» разошелся миром с «Томью» – 1:1.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 21-й тур

Анжи (мол.) – Урал (мол.) – 4:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Алиев, 3; 1:1 – Юсупов, 18; 2:1 – Кузьмин, 27; 2:2 – Юсупов, 41; 3:2 – Агабалаев, 54 (с пенальти); 4:2 – Агабалаев, 55.

Арсенал Тула (мол.) – Томь (мол.) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Антух, 11; 1:1 – Мельников, 48.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства