Молодежное первенство. ЦСКА выиграл у «Терека», продлив серию побед до шести матчей

В матче 6-го тура Молодежного первенства России ЦСКА на своем поле уверенно обыграл «Терек» – 3:0. Эта победа стала для армейцев шестой кряду на старте турнира.

В параллельных встречах турнира «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов», а «Амкар» дома взял верх над «Томью».

Чемпионат России. Молодежное первенство. 6-й тур

ЦСКА (мол.) – Терек (мол.) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пухов, 22; 2:0 – Жамалетдинов, 42 (с пенальти); 3:0 – Гордюшенко, 50.

Ростов (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Захаров, 51 (с пенальти); 2:0 – Захаров, 65.

Амкар (мол.) – Томь (мол.) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Чухланцев, 25; 1:1 – Погребняк, 30; 1:2 – Погребняк, 54; 2:2 – Гусейнов, 77; 3:2 – Гооге, 78.