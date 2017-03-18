Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молодежное первенство. «Амкар» крупно выиграл у «Томи»

    В матче 20-го тура молодежного первенства России «Томь» на своем поле потерпела крупное поражение от «Амкара» – 0:3. Дубль в составе пермской команды оформил Антон Гооге.

    Таким образом, «Амкар» набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ, тогда как «Томь» с 24 баллами располагается на девятой строчке.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 20-й тур

    Томь (мол.) – Амкар (мол.) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гооге, 4; 0:2 – Разделкин, 66; 0:3 – Гооге, 79.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2017 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 марта 2017, 09:25

      Если вся молодежка Томи играет в РФПЛ, то кто играет за молодежку Томи, школьники?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11