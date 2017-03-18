Молодежное первенство. «Амкар» крупно выиграл у «Томи»

В матче 20-го тура молодежного первенства России «Томь» на своем поле потерпела крупное поражение от «Амкара» – 0:3. Дубль в составе пермской команды оформил Антон Гооге.

Таким образом, «Амкар» набрал 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ, тогда как «Томь» с 24 баллами располагается на девятой строчке.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 20-й тур

Томь (мол.) – Амкар (мол.) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гооге, 4; 0:2 – Разделкин, 66; 0:3 – Гооге, 79.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства