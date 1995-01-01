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    Томь (мол) - результаты

    Город Томск
    Сайт http://www.football.tomsk.ru
    Стадион Темп
    Турниры:
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
    30 тур
    		21 мая, воскресенье 10:00 Томь (мол) 0:7 Краснодар (мол)
    29 тур
    		17 мая, среда 10:00 Томь (мол) 2:0 Кр. Советов (мол)
    28 тур
    		13 мая, суббота 15:00 Томь (мол) 1:3 Ахмат (мол)
    27 тур
    		5 мая, пятница 14:00 Спартак М (мол) 5:1 Томь (мол)
    26 тур
    		30 апреля, воскресенье 11:00 Томь (мол) 0:3 Зенит (мол)
    25 тур
    		26 апреля, среда 11:00 Анжи (мол) 4:1 Томь (мол)
    24 тур
    		22 апреля, суббота 13:00 Томь (мол) 0:0 Оренбург (мол)
    23 тур
    		15 апреля, суббота 12:00 Урал (мол) 0:0 Томь (мол)
    22 тур
    		9 апреля, воскресенье 10:00 Томь (мол) 2:2 Рубин (мол)
    21 тур
    		31 марта, пятница 13:00 Арсенал Т (мол) 1:1 Томь (мол)
    20 тур
    		18 марта, суббота 07:00 Томь (мол) 0:3 Амкар (мол)
    19 тур
    		10 марта, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 4:0 Томь (мол)
    18 тур
    		2 марта, четверг 14:00 Томь (мол) 0:0 Ростов (мол)
    17 тур
    		4 декабря, воскресенье 13:00 Уфа (мол) 3:3 Томь (мол)
    16 тур
    		30 ноября, среда 13:00 Томь (мол) 2:4 Локомотив (мол)
    15 тур
    		26 ноября, суббота 13:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Томь (мол)
    14 тур
    		20 ноября, воскресенье 18:00 Ахмат (мол) 1:4 Томь (мол)
    13 тур
    		4 ноября, пятница 10:00 Томь (мол) 0:0 Спартак М (мол)
    12 тур
    		29 октября, суббота 13:00 Зенит (мол) 1:0 Томь (мол)
    11 тур
    		21 октября, пятница 11:00 Томь (мол) 0:0 Анжи (мол)
    10 тур
    		15 октября, суббота 14:00 Оренбург (мол) 1:3 Томь (мол)
    9 тур
    		30 сентября, пятница 11:00 Томь (мол) 4:0 Урал (мол)
    8 тур
    		25 сентября, воскресенье 18:00 Рубин (мол) 0:3 Томь (мол)
    7 тур
    		16 сентября, пятница 12:00 Томь (мол) 2:0 Арсенал Т (мол)
    6 тур
    		9 сентября, пятница 12:30 Амкар (мол) 3:2 Томь (мол)
    5 тур
    		27 августа, суббота 10:00 Томь (мол) 1:3 ЦСКА (мол)
    4 тур
    		19 августа, пятница 17:30 Ростов (мол) 2:2 Томь (мол)
    3 тур
    		13 августа, суббота 11:00 Томь (мол) 4:1 Уфа (мол)
    2 тур
    		6 августа, суббота 13:00 Локомотив (мол) 2:2 Томь (мол)
    1 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Краснодар (мол) 3:2 Томь (мол)
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