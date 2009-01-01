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Томь (мол)
Результаты
Томь (мол) - результаты матчей
Томск
Стадион:
Темп
Сайт:
http://www.football.tomsk.ru
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Молодежное первенство. 2016/2017
Россия. Молодежное первенство. 2013/2014
Россия. Молодежное первенство. Второй этап. Второй этап 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. 2010
Чемпионат России. Молодежное первенство. 2009
21.05 | 10:00
Томь (мол)
0 : 7
Краснодар (мол)
17.05 | 10:00
Томь (мол)
2 : 0
Кр. Советов (мол)
13.05 | 15:00
Томь (мол)
1 : 3
Ахмат (мол)
05.05 | 14:00
Спартак М (мол)
5 : 1
Томь (мол)
30.04 | 11:00
Томь (мол)
0 : 3
Зенит (мол)
26.04 | 11:00
Анжи (мол)
4 : 1
Томь (мол)
22.04 | 13:00
Томь (мол)
0 : 0
Оренбург (мол)
15.04 | 12:00
Урал (мол)
0 : 0
Томь (мол)
09.04 | 10:00
Томь (мол)
2 : 2
Рубин (мол)
31.03 | 13:00
Арсенал Т (мол)
1 : 1
Томь (мол)
18.03 | 07:00
Томь (мол)
0 : 3
Амкар (мол)
10.03 | 14:00
ЦСКА (мол)
4 : 0
Томь (мол)
02.03 | 14:00
Томь (мол)
0 : 0
Ростов (мол)
04.12 | 13:00
Уфа (мол)
3 : 3
Томь (мол)
30.11 | 13:00
Томь (мол)
2 : 4
Локомотив (мол)
26.11 | 13:00
Кр. Советов (мол)
2 : 1
Томь (мол)
20.11 | 18:00
Ахмат (мол)
1 : 4
Томь (мол)
04.11 | 10:00
Томь (мол)
0 : 0
Спартак М (мол)
29.10 | 13:00
Зенит (мол)
1 : 0
Томь (мол)
21.10 | 11:00
Томь (мол)
0 : 0
Анжи (мол)
15.10 | 14:00
Оренбург (мол)
1 : 3
Томь (мол)
30.09 | 11:00
Томь (мол)
4 : 0
Урал (мол)
25.09 | 18:00
Рубин (мол)
0 : 3
Томь (мол)
16.09 | 12:00
Томь (мол)
2 : 0
Арсенал Т (мол)
09.09 | 12:30
Амкар (мол)
3 : 2
Томь (мол)
27.08 | 10:00
Томь (мол)
1 : 3
ЦСКА (мол)
19.08 | 17:30
Ростов (мол)
2 : 2
Томь (мол)
13.08 | 11:00
Томь (мол)
4 : 1
Уфа (мол)
06.08 | 13:00
Локомотив (мол)
2 : 2
Томь (мол)
31.07 | 19:00
Краснодар (мол)
3 : 2
Томь (мол)
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