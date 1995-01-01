Турниры:
Россия. Молодежное первенство (2016/2017)
|30 тур
|21 мая, воскресенье
|10:00
|Томь (мол)
|0:7
|Краснодар (мол)
|29 тур
|17 мая, среда
|10:00
|Томь (мол)
|2:0
|Кр. Советов (мол)
|28 тур
|13 мая, суббота
|15:00
|Томь (мол)
|1:3
|Ахмат (мол)
|27 тур
|5 мая, пятница
|14:00
|Спартак М (мол)
|5:1
|Томь (мол)
|26 тур
|30 апреля, воскресенье
|11:00
|Томь (мол)
|0:3
|Зенит (мол)
|25 тур
|26 апреля, среда
|11:00
|Анжи (мол)
|4:1
|Томь (мол)
|24 тур
|22 апреля, суббота
|13:00
|Томь (мол)
|0:0
|Оренбург (мол)
|23 тур
|15 апреля, суббота
|12:00
|Урал (мол)
|0:0
|Томь (мол)
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|10:00
|Томь (мол)
|2:2
|Рубин (мол)
|21 тур
|31 марта, пятница
|13:00
|Арсенал Т (мол)
|1:1
|Томь (мол)
|20 тур
|18 марта, суббота
|07:00
|Томь (мол)
|0:3
|Амкар (мол)
|19 тур
|10 марта, пятница
|14:00
|ЦСКА (мол)
|4:0
|Томь (мол)
|18 тур
|2 марта, четверг
|14:00
|Томь (мол)
|0:0
|Ростов (мол)
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|13:00
|Уфа (мол)
|3:3
|Томь (мол)
|16 тур
|30 ноября, среда
|13:00
|Томь (мол)
|2:4
|Локомотив (мол)
|15 тур
|26 ноября, суббота
|13:00
|Кр. Советов (мол)
|2:1
|Томь (мол)
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:00
|Ахмат (мол)
|1:4
|Томь (мол)
|13 тур
|4 ноября, пятница
|10:00
|Томь (мол)
|0:0
|Спартак М (мол)
|12 тур
|29 октября, суббота
|13:00
|Зенит (мол)
|1:0
|Томь (мол)
|11 тур
|21 октября, пятница
|11:00
|Томь (мол)
|0:0
|Анжи (мол)
|10 тур
|15 октября, суббота
|14:00
|Оренбург (мол)
|1:3
|Томь (мол)
|9 тур
|30 сентября, пятница
|11:00
|Томь (мол)
|4:0
|Урал (мол)
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Рубин (мол)
|0:3
|Томь (мол)
|7 тур
|16 сентября, пятница
|12:00
|Томь (мол)
|2:0
|Арсенал Т (мол)
|6 тур
|9 сентября, пятница
|12:30
|Амкар (мол)
|3:2
|Томь (мол)
|5 тур
|27 августа, суббота
|10:00
|Томь (мол)
|1:3
|ЦСКА (мол)
|4 тур
|19 августа, пятница
|17:30
|Ростов (мол)
|2:2
|Томь (мол)
|3 тур
|13 августа, суббота
|11:00
|Томь (мол)
|4:1
|Уфа (мол)
|2 тур
|6 августа, суббота
|13:00
|Локомотив (мол)
|2:2
|Томь (мол)
|1 тур
|31 июля, воскресенье
|19:00
|Краснодар (мол)
|3:2
|Томь (мол)