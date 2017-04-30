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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Зенит (мол)
Томь (мол) - Зенит (мол): обзор матча 30 апреля 2017
Томь (мол)
30.04.2017, воскресенье, 11:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
0 : 3
Завершен
Зенит (мол)
81'
Н. Каккоев
88'
Д. Культинов
90+3'
Н. Каккоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Зенит (мол)
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Н. Каккоев
90'
Замена
К. Костин
️️️️
А. Еловских
89'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Кириллов
88'
ГОЛ! 0:2!
Д. Культинов
Замена
Д. Кононенко
️️️️
К. Антипов
87'
Замена
Д. Фомченко
️️️️
А. Зорин
87'
Красная карточка
Д. Баблюк
86'
81'
ГОЛ! 0:1!
Н. Каккоев
Замена
Д. Лаев
️️️️
М. Рыков
72'
70'
Замена
Д. Культинов
️️️️
Р. Казаков
69'
Желтая карточка
Д. Кириллов
Замена
М. Борисов
️️️️
Д. Кузьмин
67'
62'
Замена
Е. Денисов
️️️️
А. Некрасов
42'
Желтая карточка
А. Некрасов
Желтая карточка
М. Антух
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
58
Николай Зарубин
ЦП
91
Даниил Кузьмин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
56
Владимир Лысков
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Кирилл Макеев
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
Томь (мол)
30
Данил Пшеничников
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
64
Марк Борисов
ЦП
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
59
Даниил Кононенко
ЦФ
Зенит (мол)
31
Михаил Кизеев
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
92
Даниил Культинов
ЦФ
91
Егор Денисов
ЦФ
2-5-1-2
31
Олифиренко
49
Баблюк
69
Карымов
45
Огарев
56
Лысков
70
Антух
41
Зорин
91
Кузьмин
58
Зарубин
77
Антипов
39
Рыков
2-1-3-1-3
88
Рудаков
4
Пенчиков
3
Круговой
22
Каккоев
61
Кириллов
6
Казаков
38
Мусаев
10
Макеев
78
Некрасов
82
Еловских
39
Запрягаев
39
Рыков
54
Лаев
54
Лаев
39
Рыков
91
Кузьмин
64
Борисов
64
Борисов
91
Кузьмин
41
Зорин
55
Фомченко
55
Фомченко
41
Зорин
77
Антипов
59
Кононенко
59
Кононенко
77
Антипов
6
Казаков
92
Культинов
92
Культинов
6
Казаков
82
Еловских
17
Костин
17
Костин
82
Еловских
78
Некрасов
91
Денисов
91
Денисов
78
Некрасов
61
Кириллов
10
Колдунов
10
Колдунов
61
Кириллов
Остались в запасе
Томь (мол)
Зенит (мол)
30
Данил Пшеничников
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Остались в запасе
30
Данил Пшеничников
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
Остались в запасе
27
Кирилл Алоян
ЦЗ
78
Алексей Плотников
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Статистика матча Томь (мол) - Зенит (мол)
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Павел Пантелеев
(Тула)
Стадион:
Темп
Новости команд
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Томь (мол)
Зенит (мол)
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2025.11.07 17:10
2
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2025.09.26 18:58
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