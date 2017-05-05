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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Томь (мол)
Спартак М (мол) - Томь (мол): обзор матча 05 мая 2017
Спартак М (мол)
05.05.2017, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
5 : 1
Завершен
Томь (мол)
46'
В. Бабаев
48'
Е. Никулин
64'
Д. Горовых
71'
С. Бакаев
90+2'
П. Володкин
28'
Н. Зарубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Томь (мол)
ГОЛ! 5:1!
П. Володкин
90'
+2
87'
Замена
Н. Зубчихин
️️️️
К. Олифиренко
84'
Желтая карточка
К. Олифиренко
Пенальти не реализован!
И. Мазуров
84'
81'
Замена
Д. Кузьмин
️️️️
В. Лысков
Замена
Д. Пацев
️️️️
В. Бабаев
76'
73'
Замена
Д. Фомченко
️️️️
К. Антипов
ГОЛ! 4:1!
С. Бакаев
71'
Замена
И. Мазуров
️️️️
Е. Никулин
68'
66'
Замена
Н. Рыбин
️️️️
Н. Зарубин
ГОЛ! 3:1!
Д. Горовых
64'
Замена
Д. Петрунин
️️️️
А. Лихачев
63'
61'
Замена
М. Борисов
️️️️
Д. Лаев
54'
Замена
Д. Кононенко
️️️️
М. Рыков
ГОЛ! 2:1!
Е. Никулин
48'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Полубояринов
46'
Замена
Д. Горовых
️️️️
О. Зепатта
46'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Ф. Сакала
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
В. Аверкиев
46'
ГОЛ! 1:1!
В. Бабаев
46'
39'
Желтая карточка
Э. Карымов
Желтая карточка
О. Зепатта
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
Н. Зарубин
Желтая карточка
О. Красильниченко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
59
Одри Зепатта
ВР
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
19
Егор Никулин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Петр Володкин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
49
Идриса Самбу
ЦФ
Главный тренер
Алексей Лунин
Томь (мол)
31
Константин Олифиренко
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
58
Николай Зарубин
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
56
Владимир Лысков
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
41
Андрей Зорин
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
Спартак М (мол)
41
Сергей Лазарев
ВР
98
Александр Максименко
ВР
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
3
Илья Иванов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
74
Никита Киселев
ЦП
23
Денис Пацев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Солтмурад Бакаев
ПВ
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
61
Николай Рыбин
ЦЗ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
55
Денис Фомченко
ЦФ
59
Даниил Кононенко
ЦФ
3-2-2-2
59
Зепатта
3
Красильниченко
96
Лихачев
35
Миронов
19
Никулин
20
Полубояринов
11
Бабаев
10
Володкин
49
Самбу
10
Сакала
1-5-1-3
31
Олифиренко
50
Карымов
45
Огарев
70
Антух
41
Зорин
80
Файзулин
56
Лысков
58
Зарубин
54
Лаев
77
Антипов
39
Рыков
11
Бабаев
23
Пацев
23
Пацев
11
Бабаев
19
Никулин
22
Мазуров
22
Мазуров
19
Никулин
96
Лихачев
3
Петрунин
3
Петрунин
96
Лихачев
59
Зепатта
27
Горовых
27
Горовых
59
Зепатта
10
Сакала
15
Рассказов
15
Рассказов
10
Сакала
57
Аверкиев
98
Максименко
98
Максименко
57
Аверкиев
20
Полубояринов
11
Бакаев
11
Бакаев
20
Полубояринов
56
Лысков
91
Кузьмин
91
Кузьмин
56
Лысков
77
Антипов
55
Фомченко
55
Фомченко
77
Антипов
58
Зарубин
61
Рыбин
61
Рыбин
58
Зарубин
54
Лаев
64
Борисов
64
Борисов
54
Лаев
39
Рыков
59
Кононенко
59
Кононенко
39
Рыков
31
Олифиренко
63
Зубчихин
63
Зубчихин
31
Олифиренко
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Томь (мол)
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
41
Сергей Лазарев
ВР
74
Никита Киселев
ЦП
3
Илья Иванов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Лунин
Остались в запасе
7
Кирилл Феофилактов
ЦЗ
41
Сергей Лазарев
ВР
74
Никита Киселев
ЦП
3
Илья Иванов
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Алексей Лунин
Статистика матча Спартак М (мол) - Томь (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артем Катайкин
(Самара)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
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Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
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4
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
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11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
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