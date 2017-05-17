Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Томь (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 17 мая 2017
Томь (мол)
17.05.2017, среда, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
2 : 0
Завершен
Кр. Советов (мол)
16'
К. Антипов
74'
А. Огарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
Д. Фомченко
️️️️
М. Рыков
90'
+1
Замена
Д. Лаев
️️️️
К. Антипов
86'
Замена
М. Борисов
️️️️
А. Науменко
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Огарев
74'
69'
Замена
Е. Сланко
️️️️
И. Бурюкин
37'
Желтая карточка
Г. Киселев
ГОЛ! 1:0!
К. Антипов
16'
Желтая карточка
Д. Баблюк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
63
Никита Зубчихин
ВР
49
Дмитрий Баблюк
ЦЗ
41
Андрей Зорин
ЦП
80
Ренат Файзулин
ЦП
94
Александр Науменко
ЦП
70
Максим Антух
ЦП
56
Владимир Лысков
ЦП
45
Андрей Огарев
ЦП
58
Николай Зарубин
ЦП
39
Максим Рыков
ЦФ
77
Константин Антипов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
88
Виталий Шильников
ВР
53
Иван Столяров
ЦЗ
76
Денис Лозовик
ЦЗ
10
Эмрах Набатов
ЦП
55
Александр Богомолов
ЦП
98
Александр Дмитрюк
ЦП
59
Константин Шамаев
ЦП
58
Артем Ежов
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
27
Илья Бурюкин
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Томь (мол)
30
Данил Пшеничников
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
19
Александр Андреев
ЦЗ
61
Николай Рыбин
ЦЗ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
64
Марк Борисов
ЦП
59
Даниил Кононенко
ЦФ
55
Денис Фомченко
ЦФ
54
Дмитрий Лаев
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Егор Любаков
ВР
99
Евгений Сланко
ЦФ
1-5-2-2
63
Зубчихин
49
Баблюк
70
Антух
56
Лысков
45
Огарев
58
Зарубин
94
Науменко
80
Файзулин
41
Зорин
77
Антипов
39
Рыков
2-5-2-1
88
Шильников
53
Столяров
76
Лозовик
55
Богомолов
59
Шамаев
58
Ежов
78
Киселев
98
Дмитрюк
27
Бурюкин
10
Набатов
22
Киреев
39
Рыков
55
Фомченко
55
Фомченко
39
Рыков
77
Антипов
54
Лаев
54
Лаев
77
Антипов
94
Науменко
64
Борисов
64
Борисов
94
Науменко
27
Бурюкин
99
Сланко
99
Сланко
27
Бурюкин
Остались в запасе
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
59
Даниил Кононенко
ЦФ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
19
Александр Андреев
ЦЗ
61
Николай Рыбин
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
1
Егор Любаков
ВР
Остались в запасе
59
Даниил Кононенко
ЦФ
91
Даниил Кузьмин
ЦП
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
19
Александр Андреев
ЦЗ
61
Николай Рыбин
ЦЗ
30
Данил Пшеничников
ВР
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
Статистика матча Томь (мол) - Кр. Советов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Темп
Новости команд
Все
Томь (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+