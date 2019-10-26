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Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер

26 октября 2019, 21:10
8

В 14 туре первенства молодежных команд РПЛ встретились «Крылья Советов» и «Зенит». Второй состав действующих чемпионов страны крупно уступил.

Четыре гола записал на свой счет футболист волжан Бахадур Соколов. «Зенит» в таблице идет на седьмом месте, «Крылья Советов» – на третьем.

Молодежное первенство РПЛ. 14-й тур

Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 5:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Кравцов, 9; 1:1 – Тюрин, 20; 2:1 – Соколов, 34; 3:1 – Соколов, 40; 4:1 – Соколов, 69; 5:1 – Соколов, 77.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Крылья Советов Зенит Кр. Советов (мол) Зенит (мол)
Комментарии (8)
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Вомбат
1572120065
Интересно, этот Соколов Бахадур Иванович или Бахадур Субудаевич? Во втором случае путь ему лежит через Киев в Европу. А если Иванович, то можно куда угодно, хоть бы и в Зенит.
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JTherry
1572120633
орел ты, Соколов!!!!
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_Marqella_
1572130238
Это тот Зенит который двумя днями ранее в Лейпциге упирался??А Бахадуру хотелось бы пожелать удачной карьеры...)))
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Garrincha58
1572172083
а слабо Соболеву сегодня оформить хеттрик
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