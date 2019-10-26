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    Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер

    В 14 туре первенства молодежных команд РПЛ встретились «Крылья Советов» и «Зенит». Второй состав действующих чемпионов страны крупно уступил.

    Четыре гола записал на свой счет футболист волжан Бахадур Соколов. «Зенит» в таблице идет на седьмом месте, «Крылья Советов» – на третьем.

    Молодежное первенство РПЛ. 14-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Зенит (Санкт-Петербург) – 5:1 (3:1)

    Голы: 0:1 – Кравцов, 9; 1:1 – Тюрин, 20; 2:1 – Соколов, 34; 3:1 – Соколов, 40; 4:1 – Соколов, 69; 5:1 – Соколов, 77.

    Календарь молодежного первенства РПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2019 21:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 27 октября, 13:28

      а слабо Соболеву сегодня оформить хеттрик

      0
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      Рейтинг: +4636

      _Marqella_ 27 октября, 01:50

      Это тот Зенит который двумя днями ранее в Лейпциге упирался??А Бахадуру хотелось бы пожелать удачной карьеры...)))

      0
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      Рейтинг: +2589

      JTherry 26 октября, 23:10

      орел ты, Соколов!!!!

      0
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      Рейтинг: +4636

      _Marqella_ > JTherry 27 октября, 01:45

      Сокол ты, Орлов !!! вроде так...

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      Рейтинг: +6999

      Вомбат 26 октября, 23:01

      Интересно, этот Соколов Бахадур Иванович или Бахадур Субудаевич? Во втором случае путь ему лежит через Киев в Европу. А если Иванович, то можно куда угодно, хоть бы и в Зенит.

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      Рейтинг: +237

      АКМ-74У > Вомбат 26 октября, 23:11

      А есть еще вариант - в Крылья!

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      Рейтинг: +1250

      Фанат Рубина 26 октября, 22:02

      соколов зимой станет игроком зенита

      0
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      Рейтинг: +4636

      _Marqella_ > Фанат Рубина 27 октября, 01:48

      Шансов ноль..

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      Рейтинг: +11067

      Garrincha58 > Фанат Рубина 27 октября, 13:27

      хватит уже одного Соловьёва

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