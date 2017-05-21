Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»

В матче 30-го тура молодежного первенства России «Краснодар» в гостях разгромил «Томь». В ворота хозяев поля влетели семь безответных мячей. «Быки» завершили сезон на четвертом месте, «Томь» стала десятой командой первенства.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 30-й тур

Томь (мол.) – Краснодар (мол.) – 0:7 (0:3)

Голы: 0:1 – Уткин, 5; 0:2 – Игнатьев, 20 (пенальти); 0:3 – Сулейманов, 40; 0:4 – Текучев, 56; 0:5 – Игнатьев, 75; 0:6 – Игнатьев, 89; 0:7 – Игнатьев, 90+2 (пенальти)

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