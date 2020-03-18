Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу

Состоялось заседание КДК, на котором разобрали ситуацию с матчем молодежного первенства РПЛ между «Тамбовом» и «Крыльями Советов». На 83-й минуте встречу прекратили, поскольку у самарцев были удалены четыре футболиста. На самом деле оснований для остановки игры не было.

На поле у «Крыльев Советов» было не менее семи футболистов, поэтому можно было играть. Матч будет продолжен с 83-й минуты, дату сообщат дополнительно.