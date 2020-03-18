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  • Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу

Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу

18 марта 2020, 15:12
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Состоялось заседание КДК, на котором разобрали ситуацию с матчем молодежного первенства РПЛ между «Тамбовом» и «Крыльями Советов». На 83-й минуте встречу прекратили, поскольку у самарцев были удалены четыре футболиста. На самом деле оснований для остановки игры не было.

На поле у «Крыльев Советов» было не менее семи футболистов, поэтому можно было играть. Матч будет продолжен с 83-й минуты, дату сообщат дополнительно.

  • Встречу остановили при счете 1:1, во время игры была драка.
  • В молодежном первенстве РПЛ «Крылья Советов» занимают пятое место. «Тамбов» – восьмое.
  • В таблице лидирует «Динамо».

Источник: твиттер «Крыльев Советов»
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Тамбов Крылья Советов Тамбов (мол) Кр. Советов (мол)
Комментарии (2)
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Armani nn
1584543139
Ой бл..бред,да кому на хрен нужен этот бесмолодолезный чемпионат.Сенсация С..КА
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ilichkadr
1603520289
Ну, вот как так может быть!? Не припомню, чтобы в какой-либо стране был зафиксирован подобный случай. Судья правил не знает, но его допускают к судейству..........
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