Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу

    Состоялось заседание КДК, на котором разобрали ситуацию с матчем молодежного первенства РПЛ между «Тамбовом» и «Крыльями Советов». На 83-й минуте встречу прекратили, поскольку у самарцев были удалены четыре футболиста. На самом деле оснований для остановки игры не было.

    На поле у «Крыльев Советов» было не менее семи футболистов, поэтому можно было играть. Матч будет продолжен с 83-й минуты, дату сообщат дополнительно.

    • Встречу остановили при счете 1:1, во время игры была драка.
    • В молодежном первенстве РПЛ «Крылья Советов» занимают пятое место. «Тамбов» – восьмое.
    • В таблице лидирует «Динамо».

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75468
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru