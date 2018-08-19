Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»

Состоялся очередной матч четвертого тура первенства молодежных команд клубов РПЛ. «Локомотив» гостил в Самаре и проиграл, хоть и провел весь второй тайм с численным преимуществом.

Это первое поражение москвичей в сезоне, они идут на четвертом месте в таблице. Самарцы – 13-е.

Молодежное первенство РПЛ. 4-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Босов, 12; 2:0 – Голенков, 23.

Удаления: Сапов, 38 – нет.

Календарь молодежного первенства РПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ