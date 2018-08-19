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    Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»

    Состоялся очередной матч четвертого тура первенства молодежных команд клубов РПЛ. «Локомотив» гостил в Самаре и проиграл, хоть и провел весь второй тайм с численным преимуществом.

    Это первое поражение москвичей в сезоне, они идут на четвертом месте в таблице. Самарцы – 13-е.

    Молодежное первенство РПЛ. 4-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Босов, 12; 2:0 – Голенков, 23.

    Удаления: Сапов, 38 – нет.

    Календарь молодежного первенства РПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2018 12:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 августа 2018, 00:03

      Просто поверить не могу. Это фиаско, Карл!

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