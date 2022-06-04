Алексей Лунин
Тренер
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Лунин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 марта 1968
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Леонидович
|Фамилия
|Лунин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 марта 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак М (мол)
|16
|10
|3
|3
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Нижний Новгород (мол)
|0 : 0
|Спартак М (мол)
|26.07.2022
|Спартак М (мол)
|1 : 1
|Строгино (мол)
|07.10.2022
|УОР №5
|0 : 4
|Спартак М (мол)
|05.08.2022
|Спартак М (мол)
|4 : 0
|Урал (мол)
|12.08.2022
|Торпедо (мол.)
|2 : 5
|Спартак М (мол)
|19.08.2022
|Спартак М (мол)
|1 : 2
|Зенит (мол)
|26.08.2022
|Спартак М (мол)
|2 : 1
|Кр. Советов (мол)
|02.09.2022
|ЦСКА (мол)
|3 : 3
|Спартак М (мол)
|09.09.2022
|Спартак М (мол)
|1 : 0
|Нижний Новгород (мол)
|16.09.2022
|Спартак М (мол)
|1 : 0
|Оренбург (мол)
|30.09.2022
|Строгино (мол)
|0 : 1
|Спартак М (мол)
|29.07.2022
|Спартак М (мол)
|3 : 0
|УОР №5
|14.10.2022
|Урал (мол)
|3 : 2
|Спартак М (мол)
|21.10.2022
|Спартак М (мол)
|3 : 0
|Торпедо (мол.)
|28.10.2022
|Зенит (мол)
|3 : 2
|Спартак М (мол)
|22.07.2022
|Оренбург (мол)
|0 : 4
|Спартак М (мол)