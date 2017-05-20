Главный тренер молодежки «Спартака»: «Мы заслужили чемпионство»

Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин поделился эмоциями от чемпионства своих подопечных. Напомним, красно-белые одержали победу в молодежном первенстве над сверстниками из тульского «Арсенала» (2:0) и обеспечили себе первое место.

— Мы мечтали стать чемпионами! Понимали, что для этого нам необходимо побеждать в каждой игре. Завоевали «золото» благодаря своей настойчивости. Старались демонстрировать атакующий футбол. Очень рад за ребят. Они всегда выполняли все наши требования и заслужили стать чемпионами. Спасибо руководству клуба за то, что зимой доверили мне стать главным тренером команды. Мы тесно взаимодействовали c тренерским штабом «Спартака-2» и специалистами нашей Академии. Это наша общая победа. Поздравляю всех спартаковцев!

— Опыт, накопленный в спартаковской Академии, помог вам в нынешнем сезоне?

— Конечно. Иногда нужно было подстегнуть игроков, а, бывало, что необходимо было больше внимания уделить не мотивации, а тактическим нюансам. От встречи к встрече наши ребята только прибавляли. Мы стремились внушить им, что непобедимыми они могут стать тогда, когда будут сконцентрированы на игре, что им надо стараться быть лучшими в каждом моменте, потому что любая ситуация в матче может оказаться решающей.