Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер молодежки «Спартака»: «Мы заслужили чемпионство»

    Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин поделился эмоциями от чемпионства своих подопечных. Напомним, красно-белые одержали победу в молодежном первенстве над сверстниками из тульского «Арсенала» (2:0) и обеспечили себе первое место.

    — Мы мечтали стать чемпионами! Понимали, что для этого нам необходимо побеждать в каждой игре. Завоевали «золото» благодаря своей настойчивости. Старались демонстрировать атакующий футбол. Очень рад за ребят. Они всегда выполняли все наши требования и заслужили стать чемпионами. Спасибо руководству клуба за то, что зимой доверили мне стать главным тренером команды. Мы тесно взаимодействовали c тренерским штабом «Спартака-2» и специалистами нашей Академии. Это наша общая победа. Поздравляю всех спартаковцев!

    — Опыт, накопленный в спартаковской Академии, помог вам в нынешнем сезоне?

    — Конечно. Иногда нужно было подстегнуть игроков, а, бывало, что необходимо было больше внимания уделить не мотивации, а тактическим нюансам. От встречи к встрече наши ребята только прибавляли. Мы стремились внушить им, что непобедимыми они могут стать тогда, когда будут сконцентрированы на игре, что им надо стараться быть лучшими в каждом моменте, потому что любая ситуация в матче может оказаться решающей.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 20:31

      Молодцы , парни ! И главное - найти себя в большом футболе !

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11