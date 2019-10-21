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«Спартак» записал видео в поддержку игрока молодежки «Рубина» Фомина

21 октября 2019, 12:20
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Молодежная команда «Спартака» в полном составе записала видеоролик со словами поддержки в адрес игрока молодежного состава «Рубина» Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после матча 13-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против красно-белых (0:1).

«Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублеров. Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления и возвращения в игру!», – говорится в сообщении твиттера молодежки «Спартака».

  • Футболист неудачно упал животом на колено соперника и был заменен.
  • По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало резко плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
  • Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
  • Накануне спортсмен пришел в сознание и уже дышит самостоятельно.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Спартак Спартак М (мол) Рубин (мол) Фомин Вячеслав Калачевский Максим Лунин Алексей
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