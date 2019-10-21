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    «Спартак» записал видео в поддержку игрока молодежки «Рубина» Фомина

    Молодежная команда «Спартака» в полном составе записала видеоролик со словами поддержки в адрес игрока молодежного состава «Рубина» Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после матча 13-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против красно-белых (0:1).

    «Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин, вся команда и ее капитан Максим Калачевский поддержали футболиста «Рубина» Вячеслава Фомина, получившего серьезную травму в матче дублеров. Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления и возвращения в игру!», – говорится в сообщении твиттера молодежки «Спартака».

    • Футболист неудачно упал животом на колено соперника и был заменен.
    • По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало резко плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
    • Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
    • Накануне спортсмен пришел в сознание и уже дышит самостоятельно.

    Источник: твиттер «Спартака»

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