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  • Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно

Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно

20 октября 2019, 12:27
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Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин пришел в сознание, однако его состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил врач «молодежки» казанского клуба Ильшат Хабиров.

«Вячеслава сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается, как тяжелое, но стабильное», – приводит слова Хабирова пресс-служба «Рубина».

  • В матче молодежных команд «Рубина» и «Спартака» (0:1) Фомин неудачно упал животом на колено одного из соперников, после чего покинул поле.
  • По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало резко плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
  • Изначально состояние Фомина оценивалось как критическое.
  • Сейчас Фомин в стабильно тяжелом состоянии, однако футболист по-прежнему находится в реанимационном отделении.

Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Рубин Рубин (мол) Фомин Вячеслав
Комментарии (9)
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evgevg13
1571564552
держись парень
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TOL47
1571567949
Здоровья!
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Rus9I
1571568286
К сожалению и такое бывает. Здоровья ему! Надеюсь поправится и снова выйдет на поле...
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Добрый Бобер
1571569460
Ура!
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Серёга Краснодарский
1571571571
выздоравливай пацан
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Dizgen
1571576069
Хорошая новость
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Антибиотик
1571581039
Ну, слава Богу!!! Здоровья парнишке!
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Plyash
1571582869
Молодец , парнище, держись, мы все с тобой.
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ljrljr0505
1571585738
здоровья
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