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    Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно

    Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин пришел в сознание, однако его состояние по-прежнему остается стабильно тяжелым. Об этом сообщил врач «молодежки» казанского клуба Ильшат Хабиров.

    «Вячеслава сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается, как тяжелое, но стабильное», – приводит слова Хабирова пресс-служба «Рубина».

    • В матче молодежных команд «Рубина» и «Спартака» (0:1) Фомин неудачно упал животом на колено одного из соперников, после чего покинул поле.
    • По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало резко плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
    • Изначально состояние Фомина оценивалось как критическое.
    • Сейчас Фомин в стабильно тяжелом состоянии, однако футболист по-прежнему находится в реанимационном отделении.

    Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

    Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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